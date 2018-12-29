Шарапова узнала соперницу в первом круге турнира в Шэньчжене

Российская теннисистка Мария Шарапова узнала соперницу по матчу первого круга на турнире в китайском Шэньчжене. Сегодня состоялась жеребьевка турнира.

Шарапова, посеянная под пятым номером, встретится со швейцаркой Тимей Бачински. Ранее они играли друг с другом четырежды, и три раза победа оставалась за россиянкой. Их очередной матч состоится 31 октября.

Мария будет не единственной представительницей России на турнире, определились соперницы и других наших девушек. Так, Вера Звонарева, получившая wild card, выйдет на корт против представительницы Таиланда Лаксики Кумхум. Анастасия Павлюченкова сразится с Аной Богдан из Румынии, Евгения Родина сыграет с Зариной Дияс из Казахстана. Оппонентом Екатерины Александровой будет словенка Далила Якупович.

Матчи основной сетки турнира пройдут 31 октября, финал состоится 5 января. Для Шараповой эти соревнования станут первыми после паузы, которую она взяла в связи с травмой плеча.