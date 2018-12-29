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29.12.2018 14:22
Рубрика: Власть

Шойгу и Лавров обсудят с турецкими коллегами вывод войск США из Сирии

Текст: Иван Петров

Министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве со своими турецкими коллегами в формате "2+2" обсудят вывод войск США из Сирии, ситуацию в Идлибе и другие актуальные вопросы по сирийской повестке. Об этом в субботу сообщает пресс-служба военного ведомства.

"У нас будет возможность обсудить еще раз ситуацию в полосе демилитаризации и в Идлибской зоне деэскалации. Поговорим также о реализации достигнутых в Стамбуле соглашений и о работе, проведенной после этого, а также обо всем, что касается Восточного Заевфратья", - сказал, открывая встречу Сергей Шойгу.

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По словам министра обороны стороны также "обсудят, что можно и нужно сделать после объявления о выводе войск США из Сирии".

Напомним, президент США Дональд Трамп в середине декабря заявил о победе над ИГИЛ ("Исламское государство" - международная террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В стране насчитывалось около двух тысяч американских военных, которые вместе с Сирийскими демократическими силами контролировали богатые природными ресурсами территории на востоке и северо-востоке страны.

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