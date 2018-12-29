Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 534-ФЗ "О внесении изменения в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 27, ст. 2708; 2016, N 15, ст. 2056) изменение, дополнив его статьей 471 следующего содержания:

"Статья 471. Выполнение поручения редакции в особых условиях

Выполнение поручения редакции в особых условиях предполагает осуществление сотрудником редакции профессиональной деятельности на территории Российской Федерации, на которой введено военное положение, в районах боевых действий, вооруженных конфликтов и на территории (объекте) проведения контртеррористической операции, определенных согласно законодательству Российской Федерации, в иностранном государстве, определенном Правительством Российской Федерации, которое находится в условиях чрезвычайного положения или в состоянии вооруженного конфликта.

Редакция, получившая письменное согласие своего сотрудника на выполнение поручения редакции в особых условиях, оформляет данное поручение в письменной форме. В поручении указывается сотрудник, который будет выполнять данное поручение, а также информация о действиях, которые должен совершить сотрудник для выполнения данного поручения, о месте, в которое направляется сотрудник, и о сроке выполнения данного поручения.

В случае выполнения поручения редакции в особых условиях редакция обязана:

1) обеспечить и финансировать обучение сотрудников редакции (журналиста и иных сотрудников редакции, оказывающих содействие журналисту при выполнении им поручения редакции в особых условиях) мерам безопасности, обеспечить их средствами индивидуальной защиты с опознавательным знаком "Пресса" ("Press");

2) в случае выезда за пределы Российской Федерации сотрудников редакции, указанных в пункте 1 настоящей части, оказать им содействие в получении удостоверения или иного документа, подтверждающего их профессиональный статус журналиста, в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях редакция обязана выплатить единовременную компенсацию:

1) в случае смерти (гибели) сотрудника редакции - в размере не менее двух миллионов рублей;

2) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности более чем на 90 процентов, - в размере не менее одного миллиона рублей;

3) в случае причинения вреда здоровью сотрудника редакции, повлекшего утрату профессиональной трудоспособности менее чем на 90 процентов, - в размере не менее ста тысяч рублей за каждые 10 процентов степени утраты профессиональной трудоспособности;

4) в случае возникновения расходов на оказание сотруднику редакции медицинской помощи в экстренной или неотложной форме в иностранном государстве - в размере понесенных расходов, но не более двух миллионов рублей;

5) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию сотрудника редакции, неспособного передвигаться самостоятельно, - в размере понесенных расходов, но не более одного миллиона рублей;

6) в случае возникновения расходов на возвращение в Российскую Федерацию тела (останков) сотрудника редакции - в размере понесенных расходов, но не более одного миллиона рублей.

Компенсации, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, выплачиваются независимо от выплат, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

Компенсация, предусмотренная пунктом 1 части четвертой настоящей статьи, выплачивается в равных долях супругу (супруге) сотрудника редакции, его несовершеннолетним детям, детям в возрасте до 23 лет, обучающимся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения, а также его родителям, находившимся на день смерти (гибели) сотрудника редакции на его иждивении.

Компенсации, предусмотренные пунктами 2 и 3 части четвертой настоящей статьи, выплачиваются сотрудникам редакции, здоровью которых причинен вред.

Компенсации, предусмотренные пунктами 4-6 части четвертой настоящей статьи, выплачиваются лицам, которые понесли соответствующие расходы.

Компенсации, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, выплачиваются редакцией в течение тридцати дней с даты представления необходимых документов в порядке, определенном Правительством Российской Федерации.

При задержке выплаты компенсации, предусмотренной частью четвертой настоящей статьи, в установленный срок редакция обязана выплатить лицу, имеющему право на получение компенсации, пеню в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы компенсации за каждый день просрочки.

Редакция освобождается от обязанности по обеспечению выплаты компенсаций, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, в случае заключения редакцией за счет собственных средств договора добровольного страхования сотрудника редакции, выполняющего поручение редакции в особых условиях, от рисков, указанных в части четвертой настоящей статьи. При этом страховые суммы по указанному договору страхования не должны быть ниже сумм компенсаций, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин