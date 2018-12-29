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Рубрика: В мире

СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Хотя внешне Пхеньян никак не реагирует на призывы Вашингтона возобновить переговоры, но одновременно представители КНДР ведут активную работу, чтобы инициировать секретные контакты с самыми разными фигурами США, занимающимися выработкой политики на Корейском полуострове. Об этом со ссылкой на различные источники в американских политических и экспертных кругах сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо".

Фото: Министерство обороны РК
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"Представители Северной Кореи различными методами, включая канал электронной почты, продолжают регулярно выходить на американских специалистов, занимающихся корейской проблематикой, предлагая им провести неформальные встречи. Об этом говорят самые разные люди в США. Чиновники КНДР также пытались организовать секретные консультации с конгрессменами и сотрудниками Комитета по международным отношениям Сената США", - цитирует издание одного из своих анонимных источников.

Наиболее активно себя в этом отношении ведет представительство КНДР при ООН в Нью-Йорке, так называемый "нью-йоркский канал" общения между США и Северной Кореей. Сотрудники представительства неоднократно связывались с сотрудниками Палаты представителей, Сената, Госдерпартамента и министерства финансов США.

Как отмечают американцы, северокорейцы демонстрируют хорошее знание реалий политической жизни и особенностей процедуры выработки политики США по Корее, пытаясь завязать отношения как с теми, кто сейчас находятся в правящем лагере или близок к правительству, так и с экспертами из стана демократов.

Например, северокорейцы активно добивались встречи с бывший сотрудником Отдела Восточной Азии и АТР Госдепартамента, которые затем был одним из ключевых советников Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Бывший чиновник подтвердил это, сказав, что северокорейцы отправляли ему письмо по электронной почте, предлагая встретиться, но он не ответил на послание.

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По словам источников "Чунан Ильбо", северокорейцев в первую очередь интересует настрой нынешней администрации США в отношении вопроса о возможном ослаблении санкций против КНДР.

Получается, что Северная Корея на данный момент игнорирует официальные призывы США возобновить диалог, в том числе на весьма высоком уровне, но при этом весьма активно действует по части секретных консультаций. В Сеуле считают, что рано или поздно КНДР пойдет и на официальный диалог, но выжидает какой-то удобный момент. При этом в Южной Корее уверены, что Пхеньян резко активизируется, если нынешнее правительство США по тем или иным причинам решит заморозить диалог, "махнув рукой" на северокорейскую проблематику.

В мире Восточная Азия Северная Корея В мире США
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