СМИ: КНДР инициирует секретные контакты с США

Хотя внешне Пхеньян никак не реагирует на призывы Вашингтона возобновить переговоры, но одновременно представители КНДР ведут активную работу, чтобы инициировать секретные контакты с самыми разными фигурами США, занимающимися выработкой политики на Корейском полуострове. Об этом со ссылкой на различные источники в американских политических и экспертных кругах сообщила южнокорейская газета "Чунан Ильбо".

"Представители Северной Кореи различными методами, включая канал электронной почты, продолжают регулярно выходить на американских специалистов, занимающихся корейской проблематикой, предлагая им провести неформальные встречи. Об этом говорят самые разные люди в США. Чиновники КНДР также пытались организовать секретные консультации с конгрессменами и сотрудниками Комитета по международным отношениям Сената США", - цитирует издание одного из своих анонимных источников.

Наиболее активно себя в этом отношении ведет представительство КНДР при ООН в Нью-Йорке, так называемый "нью-йоркский канал" общения между США и Северной Кореей. Сотрудники представительства неоднократно связывались с сотрудниками Палаты представителей, Сената, Госдерпартамента и министерства финансов США.

Как отмечают американцы, северокорейцы демонстрируют хорошее знание реалий политической жизни и особенностей процедуры выработки политики США по Корее, пытаясь завязать отношения как с теми, кто сейчас находятся в правящем лагере или близок к правительству, так и с экспертами из стана демократов.

Например, северокорейцы активно добивались встречи с бывший сотрудником Отдела Восточной Азии и АТР Госдепартамента, которые затем был одним из ключевых советников Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании. Бывший чиновник подтвердил это, сказав, что северокорейцы отправляли ему письмо по электронной почте, предлагая встретиться, но он не ответил на послание.

По словам источников "Чунан Ильбо", северокорейцев в первую очередь интересует настрой нынешней администрации США в отношении вопроса о возможном ослаблении санкций против КНДР.

Получается, что Северная Корея на данный момент игнорирует официальные призывы США возобновить диалог, в том числе на весьма высоком уровне, но при этом весьма активно действует по части секретных консультаций. В Сеуле считают, что рано или поздно КНДР пойдет и на официальный диалог, но выжидает какой-то удобный момент. При этом в Южной Корее уверены, что Пхеньян резко активизируется, если нынешнее правительство США по тем или иным причинам решит заморозить диалог, "махнув рукой" на северокорейскую проблематику.