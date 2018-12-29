СМИ: Минобразование Украины заметает следы нацистского прошлого Шухевича

Министерство образования и науки Украины обязало издательство учебников истории для десятого класса убрать упоминание о сотрудничестве идеолога и практика украинского национализма Романа Шухевича с гитлеровскими оккупантами, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook.

По его словам, ранее группа националистов обратилась к депутатам партии "Свобода" с требованием переписать учебники, поскольку непосредственное участие Шухевича в формировании и последующих злодеяниях подразделений нацистской армии "Нахтигаль", "Роланд" и дивизии СС "Галичина" до сих пор рассматривается в некоторых учебниках как коллаборационизм.

Активисты со ссылкой на "выводы международных и правительственных комиссий, а также ведущих исследователей темы" утверждают, что Шухевич не был коллаборационистом, а сам учебник "является поддержкой российской пропаганды". В свою очередь, депутаты "Свободы" обратились в СБУ и министерство образования с требованием отозвать тираж учебника. В этой связи министерство образования обязало издательство убрать упоминание о нацистском прошлом Шухевича.

В 2017 году в СБУ заявили, что лидер Украинской повстанческой армии (УПА запрещена в России) Роман Шухевич не сотрудничал с нацистами. На Украине эту информацию назвали "советским мифом". Несмотря на это, подтвержденным, в том числе германскими историками, является тот факт, что из школы "абвера" Шухевич вышел в чине гауптмана, служил в карательных частях СС, и является организатором геноцида поляков, евреев и русских на Волыни.