СМИ: Опрос показал отношение граждан Китая к России и США

Отношения с США оказали самое сильное влияние на Китай из всех стран мира в 2018 году, свидетельствуют данные представительного опроса, проведенного в декабре газетой Global Times.

Такого мнения придерживаются 63,5 процента из числа опрошенных китайских граждан. Это повторяется уже тринадцатый раз подряд. Отношения с Россией оказались вторыми в списке по важности (37,6 процента).

В то же время, по популярности США оказались на пятнадцатом месте среди других государств. Лишь 3,8 процента респондентов хотели бы посетить Америку. Это на 10 процентов меньше, чем в прошлом году.

В опросе под названием "Как китайцы видят мир", который проводится уже тринадцатый раз, приняли участие одна тысяча граждан, проживающих в десяти крупнейших городах страны.

"Большинство китайцев признают важность китайско-американских отношений. Однако это не изменило политику официального Пекина в отношении Вашингтона", - комментирует данные статистики директор китайской академии общественных наук Ни Фень.