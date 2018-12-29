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Рубрика: В мире

Спасатели эвакуировали команду с терпящего бедствие норвежского судна

Норвежское рыболовецкое судно Northguider терпит бедствие в проливе Хинлопен у берегов арктического архипелага Шпицберген. Траулер получил сильный крен и набирает воду. Сигнал бедствия от него поступил в 15.22 мск, сообщается на сайте спасательной службы Норвегии.

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На помощь были направлены два вертолета и корабль береговой охраны KV Barentshav. Уточняется, что температура воздуха в районе ЧП достигает -20 градусов, сильный ветер. Спасателям удалось эвакуировать с борта судна всю команду - 14 человек, пишет РИА Новости. В 19.00 мск члены экипажа были оставлены в Лонгьир.

Сообщается, что длина пострадавшего траулера 47 метров, ширина - 13, водоизмещение - 1775 тонн. Northguider приписан к норвежскому порту Берген.

В мире Европа Норвегия
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