Сучилов выиграл индивидуальную гонку на "Ижевской винтовке"

В Удмуртии завершаются ежегодные всероссийские соревнования по биатлону "Ижевская винтовка", которые являются отборочными на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. В последний день турнира состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 километров, победителем которой стал Семен Сучилов.

Он преодолел дистанцию за 55:12,2 секунды, допустив при этом два промаха. Вторым стал Максим Цветков, с одной осечкой отставший от победителя на 5 секунды, а замкнул тройку Юрий Шопин - он также промахнулся один раз, а его отставание составило 22,3 секунды.

Сучилов и Цветков на "Ижевской винтовке" набрали больше всех очков, выполнив, таким образом, критерии отбора на Кубок мира. И действительно, они войдут в состав национальной команды - как сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), тренерский штаб сборной определился с окончательным составом.

Ранее по итогам выступлений в декабре на Кубок мира уже квалифицировались Александр Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев. Сейчас к ним присоединились Сучилов и Цветков, а еще один спортсмен включен в состав тренерским решением - им стал Дмитрий Малышко.