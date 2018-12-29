Теракт в Гизе может нанести новый удар по туристической отрасли Египта

Теракт в Гизе способен нанести новый удар по туристической отрасли Египта, которая едва пришла в себя после событий арабской весны и серии атак боевиков, отмечают международные эксперты.

По уточненным данным, три вьетнамских туриста и египетский гид погибли и, по меньшей мере, 10 граждан Вьетнама получили ранения в результате взрыва бомбы, заложенной на обочине дороги. Двое человек находятся в критическом состоянии.

Бомба сработала около 16.15 по местному времени в четырех километрах от всемирно известных пирамид Гизы в Египте во время прохождения туристического автобуса с вьетнамцами, сообщает Reuters. Туристы направлялись на звуковое и световое шоу у пирамид, которые они посетили ранее днем, сказала корреспонденту агентства 41-летняя Лан Ле, которая находилась в автобусе.

"Мы ехали на шоу, а потом вдруг услышали взрыв. Это было ужасно, люди кричали, - сообщила женщина, которую доставили в больницу Аль-Харам. - Я ничего не помню после этого".

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули сообщил местному телевидению из больницы Аль-Харам, что двое вьетнамцев умерли на месте, еще один гражданин Вьетнама и египетский гид скончались в больнице от полученных травм. "Автобус отклонился от маршрута, охраняемого силами безопасности", - сказал Мэдбули телеканалу Extra News. Это вскоре подтвердил владелец компании, организовавшей автобусный тур, хотя сам водитель, пришедший в себя, отрицает данные обвинения.

Между тем, отмечает AFP, эксперты регулярно критиковали халатность местных властей в точки зрения обеспечения безопасности вокруг пирамид в Гизе, довольно неблагополучном районе.

Однако в последние месяцы в Египте наблюдается заметное оживление в туристическом секторе. Согласно официальным данным, в 2017 году его посетило 8,2 миллиона человек. Но страна все еще далека от показателя в 14,7 миллионов туристов 2010 года.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за этот теракт. В Египте в последние годы началась активная борьба с террористами различных группировок, включая боевиков ИГИЛ (запрещена в РФ), которые часто выбирали целью атак иностранных гостей.

В феврале этого года армия и полиция Египта развернули крупную кампанию против групп боевиков, действующих на Синайском полуострове, а также в южных районах Египта и на границе с Ливией. В Каире заявляют, что борьба с исламистскими боевиками является приоритетной задачей, поскольку она направлена ​​на восстановление стабильности в Египте после нескольких лет беспорядков, последовавших за протестами "арабской весны" 2011 года.

Последнее смертельное нападение на иностранных туристов в Египте произошло в июле 2017 года, когда террористы убили двух немцев на курорте в Хургаде.