Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 2 части 2 статьи 22 Федерального закона "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" в связи с реорганизацией государственного управления в сфере миграции и в сфере внутренних дел"

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в статью 42 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 13, ст. 1811; 2016, N 1, ст. 11) следующие изменения:

1) в части третьей слова "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в части четвертой слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О беженцах" (в редакции Федерального закона от 28 июня 1997 года N 95-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7647; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7557) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) в пункте 1:

абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"3) в пограничный орган или территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при вынужденном незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации в пункте пропуска либо вне пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации в течение суток со дня пересечения данным лицом Государственной границы Российской Федерации.";

в подпункте 4 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Ходатайство лица, поданное в пограничный орган при вынужденном незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации, передается данным органом в установленном порядке в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в течение трех рабочих дней со дня поступления ходатайства.";

г) в подпункте 2 пункта 5 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в пункте 6:

в абзаце первом слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в пункте 7:

в абзаце первом слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 8 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 5:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 4 слова ", или территориальный орган федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, или территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "или территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 5 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

3) в статье 6:

а) в пункте 1:

в подпункте 4 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 5 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и (или) территориального органа федерального органа исполнительной власти по внутренним делам" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти по внутренним делам" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в подпункте 4 пункта 2 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

4) в статье 7:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 2:

в абзаце первом слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Срок рассмотрения ходатайства по существу может быть продлен федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел либо его территориальным органом с согласия федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, но не более чем на три месяца.";

б) в пункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 4 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 5 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в пункте 7:

в абзаце первом слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце шестом слова "территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в пункте 8 слова "федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральном органе исполнительной власти в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 10:

в абзаце первом слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

з) в пункте 11 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

и) в пункте 12 слова ", или в территориальный орган федерального органа исполнительной власти по внутренним делам, или в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "или территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

к) в пункте 13 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

л) в пункте 14 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

5) в статье 8:

а) в пункте 1:

в подпункте 5 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти по внутренним делам" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 12 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце первом подпункта 13 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 2:

в подпункте 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 4 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) сняться с учета в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при перемене места пребывания и в течение семи дней со дня прибытия к новому месту пребывания встать на учет в территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;";

в подпункте 7 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

6) в статье 81:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце шестом слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 4:

в абзаце третьем слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в абзаце втором пункта 7 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в абзаце первом пункта 9 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 10 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами," исключить;

7) в статье 9:

а) в абзаце первом пункта 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В случае утраты лицом статуса беженца или в случае лишения лица статуса беженца удостоверение сдается в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел либо в его территориальный орган и признается федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел недействительным.";

г) в пункте 5 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

8) в статье 11:

а) в абзаце втором пункта 2 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 4 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 5 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

9) в статье 12:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в абзаце первом пункта 6 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 7 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

10) в пункте 5 статьи 13 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, и его территориальными органами во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по внутренним делам" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

11) в статье 17:

а) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел:";

б) пункт 4 признать утратившим силу;

в) в пункте 5:

в подпункте 2 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 4 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 5 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в подпункте 3 пункта 6 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в подпункте 2 пункта 7 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в подпункте 2 пункта 8 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 10 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 3

Внести в Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4530-I "О вынужденных переселенцах" (в редакции Федерального закона от 20 декабря 1995 года N 202-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 427; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 52, ст. 5110; 2000, N 33, ст. 3348; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 30, ст. 3616; 2010, N 42, ст. 5296; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 48, ст. 6724; 2016, N 1, ст. 87) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в пункте 1 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в абзаце первом пункта 3 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в абзаце третьем пункта 4 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в абзаце втором пункта 5 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 4:

а) в подпункте 2 пункта 1 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в подпункте 3 пункта 2 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

3) в статье 5:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3:

в абзаце втором слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в абзаце первом пункта 5 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в абзаце первом пункта 6 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в абзаце первом пункта 7 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

4) в статье 6:

а) в пункте 1:

в подпункте 1 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 2 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 2:

в подпункте 3 слова "территориальном органе федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальном органе федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в подпункте 4 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

5) в пункте 3 статьи 7:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"3. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел:";

б) в подпункте 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

6) в статье 9:

а) в абзаце первом пункта 3 слова "Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 5 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

7) в статье 10:

а) в наименовании слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 1 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 2 слова "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 3 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

8) в статье 11:

а) в пункте 1 слова "территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальных органов федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 2 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте 6 слова "территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в пункте 7 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 4

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 52, ст. 6236; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 50, ст. 7341; 2012, N 53, ст. 7638; 2013, N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6696; N 52, ст. 6952; 2015, N 1, ст. 78; N 27, ст. 3988; 2017, N 15, ст. 2140) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части третьей слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел)";

б) в части седьмой слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "и органы внутренних дел" исключить;

в) в части восьмой слова "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в части девятой слова "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в части тринадцатой слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в части четырнадцатой слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 4 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

3) в статье 5:

а) в части десятой слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в части одиннадцатой слово "шестой" заменить словом "седьмой", слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел", слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в части двенадцатой слово "шестой" заменить словом "седьмой", слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

г) в части тринадцатой слово "шестой" заменить словом "седьмой", слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

д) в части четырнадцатой слово "шестой" заменить словом "седьмой", слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

е) в части пятнадцатой слова "одиннадцатой - тринадцатой" заменить словами "двенадцатой - четырнадцатой";

4) в абзаце одиннадцатом статьи 7 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 15 ноября 1997 года N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 47, ст. 5340; 2003, N 28, ст. 2889; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; 2009, N 52, ст. 6441; 2011, N 27, ст. 3880; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4075; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 1, ст. 70; N 48, ст. 6724; 2016, N 26, ст. 3888; 2017, N 52, ст. 7931; 2018, N 1, ст. 22, 56; N 31, ст. 4857, 4861) следующие изменения:

1) в абзаце пятом пункта 22 статьи 4 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 132:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "федеральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его территориальным органам)" заменить словами "федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам)";

в абзаце втором слова "федеральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его территориальным органам)" заменить словами "федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам)";

в абзаце пятом слова "федеральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его территориальным органам)" заменить словами "федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органам)";

б) в пункте 3 слова "федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его территориального органа)" заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориального органа)";

в) в пункте 4 слова "федеральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику и нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (его территориальным органом)" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел (его территориальным органом)";

3) в пункте 21 статьи 66 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере миграции и осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 6

В подпункте 76 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133) слова "федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции," заменить словами "федеральному органу исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 года N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 22, ст. 2031; 2003, N 46, ст. 4447; 2006, N 31, ст. 3420; 2012, N 47, ст. 6393; 2014, N 16, ст. 1828; N 23, ст. 2927; N 26, ст. 3363; 2015, N 1, ст. 60; 2016, N 18, ст. 2500; 2017, N 31, ст. 4792) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) в абзаце первом части третьей слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом части четвертой слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в части восьмой слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в абзаце третьем части первой статьи 28 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

3) в статье 30:

а) в наименовании слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом слова "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в пункте "ж" слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

4) в статье 32:

а) в пункте "а" части первой слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в части пятой слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

5) в части второй статьи 331 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

6) в статье 35:

а) в абзаце первом части третьей слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в части четвертой2 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

7) в части второй статьи 38 слова "Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел";

8) в части второй статьи 412 слова "территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

9) в статье 414:

а) в части третьей слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в части четвертой слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

10) в части второй статьи 418 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437;2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 30, ст. 3286; N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 21; N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29, 50; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; N 49, ст. 7043, 7061; N 50, ст. 7342, 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6397; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7640, 7645; 2013, N 19, ст. 2309, 2310; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3470, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4040, 4057, 4081; N 52, ст. 6949, 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1830, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231, 4233; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339, 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, 85, 86; N 18, ст. 2505; 2017, N 17, ст. 2459; N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765, 4792; 2018, N 1, ст. 77, 82; N 27, ст. 3951; N 30, ст. 4551) следующие изменения:

1) в абзаце двадцатом пункта 1 статьи 2 слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции," заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 5:

а) в пункте 2 слова "федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции)," заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в пункте 4:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 7:

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце шестом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце восьмом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце девятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

3) в статье 6:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел", слова ", органы внутренних дел" исключить;

в) в пункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в абзаце втором пункта 8 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в абзаце первом пункта 9 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

4) в статье 61:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 21 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 8 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

5) в статье 7:

а) в пункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Форма решения об аннулировании разрешения на временное проживание и порядок его принятия утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

6) в статье 8:

а) в пункте 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 41:

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце шестом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 5:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в абзаце первом пункта 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

7) статью 9 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Форма решения об аннулировании вида на жительство и порядок его принятия утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

8) в статье 101:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 12 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в пункте 14 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

9) в статье 13:

а) в пункте 46 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 47 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 7:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 8:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 9:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

10) в статье 132 :

а) в абзаце первом пункта 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 61 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 62:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 9 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 13:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 15 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в абзаце первом пункта 17 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в пункте 171:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

и) в абзаце первом пункта 19 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

к) в пункте 191:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

л) в пункте 20 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

м) в пункте 21 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

н) в пункте 22 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

о) в пункте 23:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

п) в подпункте 2 пункта 26 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

р) в пункте 261:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

с) в абзаце первом пункта 27 слова "территориальным органом исполнительной власти в сфере миграции" заменить словами "территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

т) в пункте 28 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

у) в пункте 29:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ф) в пункте 31 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

11) в статье 133:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 8 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 4:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в абзаце третьем пункта 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 7:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 8 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 9:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

и) в пункте 12 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

к) в абзаце третьем пункта 13 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

л) в пункте 15:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

м) в пункте 16:

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

н) в пункте 17 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

о) в пункте 18 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

п) в пункте 19 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

р) в пункте 22:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

с) в пункте 23 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

т) в пункте 25 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

у) в пункте 26:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ф) в пункте 27 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

х) в пункте 28 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ц) в пункте 29:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

12) в статье 134:

а) в пункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 7:

в подпункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 5 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 9 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 10 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 11:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 17:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в пункте 18:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

и) в пункте 19:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

13) в статье 135:

а) в абзаце первом пункта 9 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 10 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в абзаце первом пункта 15 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 17 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 171:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в пункте 18:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в абзаце первом пункта 19 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

14) в пункте 2 статьи 136 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

15) в абзаце первом пункта 11 статьи 14 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

16) в пункте 7 статьи 151 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

17) в статье 16:

а) в пункте 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в абзаце первом пункта 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 41 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

18) в статье 17:

а) в пункте 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом пункта 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел", слова "либо внутренних дел," исключить;

в) в подпункте 3 пункта 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 4:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 5 слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

19) в статье 18:

а) в пункте 2:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции либо" заменить словами "в сфере внутренних дел либо", слова "в сфере миграции если" заменить словами "в сфере внутренних дел, если";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 21 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 3:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце пятом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 4:

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце третьем слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце четвертом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 6:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 8:

в подпункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 8 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

ж) в абзаце первом пункта 9 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

з) в пункте 91-1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

и) в пункте 94 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

к) в пункте 95 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

л) в пункте 97:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в подпункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

м) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

н) в пункте 12 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

20) в пункте 1 статьи 182 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

21) в статье 31:

а) в пункте 4:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в абзаце первом пункта 92 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 93 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 13 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

22) в пункте 12 статьи 32 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

23) в статье 322:

а) в пункте 1:

в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом пункта 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 4 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) в пункте 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

д) в пункте 13 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

е) в пункте 14 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

24) в пункте 4 статьи 324 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

25) в статье 325:

а) в пункте 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 3 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

26) в пункте 3 статьи 34:

а) в абзаце первом слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в абзаце втором слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

27) в статье 351:

а) в абзаце втором пункта 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в пункте 7 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

28) в статье 353:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Если иное не предусмотрено федеральным законом, личный досмотр иностранных граждан, досмотр вещей и предметов, находящихся при указанных иностранных гражданах, осуществляются по прибытии их в специальное учреждение либо по мере необходимости в период нахождения иностранных граждан в специальном учреждении должностным лицом специального учреждения или иным уполномоченным должностным лицом территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола, являющихся совершеннолетними лицами, не заинтересованными в исходе такого досмотра.";

б) в пункте 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

в) в пункте 6 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

г) пункт 10 признать утратившим силу;

д) в абзаце втором пункта 11 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел".

Статья 9

В части 31 статьи 8 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2014, N 48, ст. 6638) слова "территориальный орган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции," заменить словами "территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 2008, N 30, ст. 3589, 3616; 2009, N 29, ст. 3636; 2010, N 21, ст. 2524; N 31, ст. 4198; N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; N 27, ст. 3880; 2012, N 31, ст. 4332; 2013, N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6696; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 48, ст. 6724; 2018, N 27, ст. 3946; N 31, ст. 4846; N 42, ст. 6380) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 статьи 2 слова "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции)" заменить словами "федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах (далее - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел)";

2) в статье 12:

а) в абзаце первом части 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в абзаце первом части 2 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

3) в пункте 6 части 1 статьи 19 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

4) в части 8 статьи 22 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

5) в статье 23:

а) в пункте 4 части 1 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел";

б) в части 23 слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2011, N 49, ст. 7067; N 50, ст. 7352) следующие изменения:

1) в статье 62 слова "федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел" заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) в статье 1091:

а) в части 3 слова "федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел";

б) в части 7 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

в) в части 9 слова "федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции," заменить словами "федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 12

В пункте 2 статьи 2 Федерального закона от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2789; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 7, ст. 1020; 2018, N 30, ст. 4538) слова ", осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции," заменить словами "в сфере внутренних дел".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст. 4970; N 52, ст. 7000; 2016, N 27, ст. 4183) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 16 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) пункт 2 части 2 статьи 19 признать утратившим силу.

Статья 14

В части 8 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 8, ст. 740; 2018, N 24, ст. 3417) слова "в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел".

Статья 15

В части 3 статьи 2 Федерального закона от 22 декабря 2014 года N 421-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 52, ст. 7532) слова ", осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции" заменить словами "в сфере внутренних дел".

Статья 16

Пункт 2 части 2 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 1, ст. 26) признать утратившим силу.

Статья 17

В части 3 статьи 14 Федерального закона от 29 июня 2015 года N 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст. 3951) слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел".

Статья 18

Внести в Федеральный закон от 29 июля 2017 года N 216-ФЗ "Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4765) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 20 слова "федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции" заменить словами "федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел";

2) пункт 2 части 2 статьи 23 признать утратившим силу.

Президент Российской Федерации В. Путин