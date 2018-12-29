Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831; N 31, ст. 3993, 4011; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2012, N 30, ст. 4172; 2013, N 26, ст. 3207; N 44, ст. 5641; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2335; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4214, 4219; 2015, N 1, ст. 37, 58; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, N 1, ст. 11, 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; N 28, ст. 4558; 2017, N 31, ст. 4816, 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576, 2582) следующие изменения:

1) абзац двадцать четвертый статьи 3 после слов ", а также в случаях, предусмотренных" дополнить словами "настоящим Федеральным законом и иными";

2) статью 6 дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15. Операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом.

Указанный в абзаце первом настоящего пункта перечень относится к информации ограниченного доступа и доводится до кредитных организаций через их личные кабинеты, указанные в статье 3 настоящего Федерального закона, в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.";

3) в статье 7:

а) абзац первый подпункта 4 пункта 1 после слов "сведения по" дополнить словами "указанным в пунктах 1 - 14, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 75 настоящего Федерального закона";

б) дополнить пунктом 513 следующего содержания:

"513. Кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанной в пункте 15 статьи 6 настоящего Федерального закона операции:

1) дату и место совершения операции с денежными средствами в наличной форме;

2) сумму, на которую совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

3) номер платежной карты, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

4) сведения о держателе платежной карты в объеме, полученном от иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме;

5) сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершившего операцию с денежными средствами в наличной форме, в случае, если операция с денежными средствами в наличной форме совершена с участием уполномоченного сотрудника кредитной организации;

6) наименование иностранного банка, эмитировавшего платежную карту, с использованием которой совершена операция с денежными средствами в наличной форме.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин