Закон Томской области от 29 декабря 2018 года № 151-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательной Думой Томской области 25 декабря 2018 года (постановление № 1421)

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 65 470 112,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 50 302 650,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 15 167 461,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 288 682,7 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 3 818 570,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год и на 2021 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2020 год в сумме 64 019 033,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 53 336 000,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 10 683 033,0 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 68 704 732,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 57 354 718,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 11 350 014,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 64 458 066,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 469 060,5 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 69 057 907,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 012 178,9 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2020 год в сумме 439 033,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 353 174,8 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

1. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежат зачислению по нормативу, установленному пунктом 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) в областной бюджет - 90 процентов;

2) в местные бюджеты - 10 процентов.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области от указанного налога на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов недвижимого имущества, на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6

Утвердить:

1) перечень главных администраторов доходов областного бюджета - органов государственной власти Томской области, иных организаций и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) перечень главных администраторов доходов областного бюджета - территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды доходов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

3) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) объем безвозмездных поступлений в бюджет Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) источники финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

7) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

8) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону;

9) программу государственных гарантий Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону;

10) распределение иного межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

11) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону;

12) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону;

13) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на государственную поддержку семьи и детей в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годах согласно приложению 20 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2019 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 7 334 820,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 367 339,8 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 7 411 219,2 тыс. рублей согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме:

на 2019 год - 5 428 585,3 тыс. рублей;

на 2020 год - 4 641 910,0 тыс. рублей;

на 2021 год - 6 220 973,4 тыс. рублей.

Статья 8

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 33 626 728,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года в сумме 34 035 011,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей, и на 1 января 2022 года в сумме 34 382 342,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей.

2. Установить предельный объем государственного долга Томской области на 2019 год в сумме 40 368 801,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 40 750 606,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 41 418 993,1 тыс. рублей.

3. Установить в составе расходов на обслуживание государственного долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 г. № 3 к Соглашению от 7 июня 2010 г. № 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

в 2019 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 189,7 тыс. рублей.

4. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2019 году - 435 141,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 870 282,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 740 565,0 тыс. рублей.

5. Установить в составе расходов на обслуживание государственного долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 25 декабря 2017 г. № 3 к Соглашению от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 2 к Соглашению от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области, от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области и от 25 декабря 2017 г. № 1 к Соглашению от 2 августа 2017 г. № 01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2019 году - 8 229,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 7 758,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 6 814,4 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что Департамент финансов Томской области на основании нормативного правового акта Администрации Томской области осуществляет списание государственного долга Томской области по государственным займам, осуществленным в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с даты возникновения права владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по ценной бумаге.

Статья 10

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок до трех лет в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, погашения муниципальных долговых обязательств, а также осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) в целях частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и погашения муниципальных долговых обязательств - в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) в целях осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0,01 процента годовых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.

Статья 11

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений за счет:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в областной бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Администрацией Томской области.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета устанавливается Департаментом финансов Томской области.

Статья 12

Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 13

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2019 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Администрации Томской области:

на реализацию государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" подпрограммы "Профилактика правонарушений и наркомании" в сумме 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества правонарушений";

на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 328,4 тыс. рублей по подразделу 0105 "Судебная система"раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

2) Департаменту финансов Томской области:

на реализацию государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 207 307,6 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 182 307,6 тыс. рублей по подразделу 1402 "Иные дотации" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и Соглашений о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и условиях оказания финансовой помощи муниципальным образованиям;

подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" в сумме 25 000,0 тыс. рублей по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" на реализацию основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области";

на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 1 502 667,3 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

на обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов в сумме 300 000,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

3) Департаменту общего образования Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие образования в Томской области" в сумме 1 583 863,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" в сумме 1 565 567,5 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" в сумме 1 440 881,4 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0701 "Дошкольное образование" раздела 0700 "Образование":

в сумме 421 620,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

в сумме 18 537,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала;

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование":

в сумме 622 016,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 378 706,1 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности" по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" в сумме 6 082,6 тыс. рублей на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей;

на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 32 677,5 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области;

на реализацию регионального проекта "Современная школа" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 46 409,3 тыс. рублей на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 27 001,7 тыс. рублей на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;

на реализацию основного мероприятия "Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей" по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 12 515,0 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 1 795,0 тыс. рублей на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям;

в сумме 10 720,0 тыс. рублей на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей;

на реализацию подпрограммы "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" в сумме 18 296,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию основного мероприятия "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 18 296,0 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 15 000,0 тыс. рублей на приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации;

в сумме 3 296,0 тыс. рублей на оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации;

4) Департаменту по культуре и туризму Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" в сумме 984 890,1 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" в сумме 981 890,1 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография":

на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального искусства и народного творчества" в сумме 831 536,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

на реализацию основного мероприятия "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" в сумме 18 439,6 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 16 208,6 тыс.рублей;

на государственную поддержку отрасли культуры в сумме 2 231,0 тыс.рублей;

на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 131 914,3 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

на реализацию подпрограммы "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" на реализацию основного мероприятия "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" в сумме 3 000,0 тыс. рублей на реализацию проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов;

5) Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" в сумме 210 073,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" по подразделу 1103 "Спорт высших достижений" раздела 1100 "Физическая культура и спорт" в сумме 20 369,2 тыс. рублей на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием;

на реализацию подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" по подразделу 1102 "Массовый спорт" раздела 1100 "Физическая культура и спорт" в сумме 30 000,0 тыс. рублей на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ;

на реализацию ведомственной целевой программы "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 159 703,8 тыс. рублей", в том числе:

в сумме 142 351,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

в сумме 17 352,8 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала;

6) Департаменту социальной защиты населения Томской области:

на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" подпрограммы "Доступная среда" в сумме 29 431,4 тыс. рублей по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы";

7) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области:

на реализацию государственной программы "Детство под защитой" подпрограммы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" в сумме 203 435,6 тыс. рублей по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" на реализацию основного мероприятия "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей";

8) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области" в сумме 122 080,3 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" в сумме 100,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основанного мероприятия "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" по расходам на проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований;

подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области" в сумме 121 980,3 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 780,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию ведомственной целевой программы "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области;

в сумме 79 742,0 тыс. рублей по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов";

в сумме 2 322,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности";

в сумме 17 447,3 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Развитие водоснабжения в сельской местности";

в сумме 21 689,0 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности";

9) Департаменту архитектуры и строительства Томской области:

на реализацию государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области" в сумме 10 000,0 тыс. рублей по подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Реализация проекта "Губернаторская ипотека на территории Томской области";

на реализацию государственной программы "Формирование комфортной городской среды Томской области" в сумме 465 283,6 тыс. рублей по разделу 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство", в том числе:

подпрограммы "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области" по подразделу 0503 "Благоустройство" в сумме 425 468,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований";

подпрограммы "Озеленение территорий муниципальных образований Томской области" по подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства" в сумме 39 815,6 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований";

10) Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 53 634,1 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика", в том числе:

в сумме 2 000,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности";

в сумме 700,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

в сумме 12 500,0 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства";

в сумме 38 434,1 тыс. рублей на реализацию регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства";

11) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" в сумме 50 000,0 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области";

12) Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области" в сумме 12 000,0 тыс. рублей по подразделу 0410 "Связь и информатика" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи".

Статья 14

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 18 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 15

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2019 году - 1 140,0 рублей на 1 жителя, в 2020 году - 1 264,0 рублей на 1 жителя, в 2021 году - 1 297,0 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2019 году - 90 процентов, в 2020 году - 85 процентов, в 2021 году - 85 процентов от муниципального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Статья 16

Установить с 1 января 2019 года размер индексации социальных выплат гражданам, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, 1.

Статья 17

Установить, что Департамент финансов Томской области принимает решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета, в части основного долга и о её списании в установленном им случаях и порядке.

Статья 18

Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств областного бюджета гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, получателями средств областного бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на организацию концертов и выступлений артистов, групп, творческих коллективов, по договорам (контрактам), связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением государственным долгом Томской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.

Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения при заключении гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, могут предусматривать авансовые платежи в случаях и размере, определенных настоящей статьёй.

Статья 19

1. Установить предельный уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

2. Действие части 1 настоящей статьи не распространяется на отдельные объекты капитального строительства и недвижимого имущества муниципальной собственности, предельный уровень софинансирования из областного бюджета при предоставлении субсидий местным бюджетам на осуществление капитальных вложений по которым устанавливается на 2019 год согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 20

1. Установить, что в 2019 году перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение (софинансирование) которых осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются данные межбюджетные трансферты.

2. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Томской области в соответствии с решениями главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 21

Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2019 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 22

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин

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