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Рубрика: В мире

Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США

Фото: MOHAMMED SALEM/REUTERS Фото: MOHAMMED SALEM/REUTERS
Фото: MOHAMMED SALEM/REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что южная граница страны может быть полностью закрыта. Такой вариант не исключен в том случае, если демократы не выделят деньги на завершение возведения стены, а также не согласятся внести изменения в "нелепые иммиграционные законы".

Об этом Трамп написал в Twitter. Он также отметил, что США теряют более 75 миллиардов долларов в год на торговлю с Мексикой в рамках НАФТА, поэтому блокирование южной границы США станет "прибыльной операцией". Глава Белого дома призывает вернуть обратно на территорию США автомобильную промышленность, а также вернуться к предыдущей версии НАФТА, "когда такое множество наших компаний и должностей еще не были так глупо отправлены в Мексику", - цитирует РИА Новости.

Фото: Depositphotos
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"Либо мы строим стену, либо закрываем южную границу", - подчеркнул глава Белого дома.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предпочел в пятницу не комментировать данное заявление Трампа. По его словам, это внутреннее дело Соединенных Штатов и Мексика предпочитает не вмешиваться.

"Мы всегда стремимся поддерживать очень хорошие отношения с США и не хотим быть неосторожными. Мы не считаем, что должны участвовать, высказывать свое мнение в этом вопросе", - заявил Лопес Обрадор в ходе ежедневной пресс-конференции. Он подчеркнул также, что его правительство не прекратит защищать права мигрантов, которые пытаются попасть в США.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика
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