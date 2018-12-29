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29.12.2018 13:20
Рубрика: В мире

Троим "желтым жилетам" грозит тюрьма за инсценировку казни Макрона

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Этого глумления над главой Пятой республики трем "желтым жилетам", которые инсценировали его казнь в Ангулеме, не простят. Их обвиняют в "нанесении тяжкого оскорбления лицу, обличенного государственной властью", а также в "провокационных действиях с целью совершить преступление". По французским законам за это полагается тюремное заключение сроком от шести месяцев до пяти лет, и, скорее всего, "тройка" импровизированных палачей в ближайшие дни окажется за решеткой.
Фото: REUTERS/Stephane Mahe Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Вопиющая сцена случилась неделю назад в ходе протестных акций неформалов, состоявшихся в ряде городов Франции, в том числе и в городе Ангулеме на юго-западе Франции. Отметим, что повсюду в стране отмечено снижение количества участников манифестаций (их было в два с лишним раза меньше, чем в предыдущий день общенациональных протестных манифестаций).

Ангулем не стал исключением. Там на одной из городских площадей собралось всего лишь с полсотни "желтожилетных". Однако они решили, что называется, взять не "числом, а качеством" и устроить своего рода жуткий перформанс: разыграть судебный процесс над Эмманюэлем Макроном, по их убеждению главным источником всех бед французов. Причем процесс с заранее прогнозированным исходом.

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В предварительном порядке соорудили манекен действующего президента, а для пущей убедительности к голове прикрепили его фотографию. Процесс был не долог. После предъявления обвинений "прокурор" в светоотражающей накидке вынес смертный приговор, который, не откладывая дело в долгий ящик, там же на площади привел в исполнение "палач".

Все это было заснято на мобильные телефоны не только "жилетами", но и журналистами из местной газеты Charante libre и выставлено в социальных сетях, что было подхвачено многими французскими СМИ.

Префект департамента Шарант, на территории которого находится Ангулем, не мог оставить это вопиющее надругательство над хозяином Елисейского дворца без последствий и отправил соответствующий иск местному прокурору. Было заведено уголовное дело, а трое "желтых жилетов", имена которых стояли под призывом провести в городе манифестацию, явились в минувшую пятницу в местный комиссариат полиции и из него больше не выходили.

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Судя по всему, к этой "троице" вскоре присоединятся и другие участники кошмарного перформанса, несмотря на все усилия их адвоката Пьер-Анри Бови. Тот заявил, что попавшие под арест, почувствовав, что дело пахнет жареным, "готовы принести извинения". По его словам, "это была лишь попытка театрализованного спектакля", который следовало бы воспринимать, "как шутку". Да и вообще, он предназначался "лишь "желтым жилетам", и больше никому".

Другого мнения, естественно, придерживаются в Париже и не намереваются закрывать глаза на этот инцидент. Так премьер-министр Франции Эдуар Филипп поместил в Twitter пост, в котором подчеркнул, что "подобные акты должны быть подвергнуты всеобщему осуждению, а их авторы понести заслуженное наказание".

Как считает подавляющее большинство французов, какой бы либеральной не была их страна-родина прав человека, издеваться над первым лицом государства никому не позволено, а если кто-то на это пошел, то должен ответить по всей строгости закона.

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