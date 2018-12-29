Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 502-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Принят Государственной Думой 19 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 14, ст. 2022; N 29, ст. 4342, 4353, 4375; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст. 1493; N 15, ст. 2058; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 18, ст. 2660; N 24, ст. 3475, 3477; N 31, ст. 4747, 4780, 4816; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 18, ст. 2578; N 27, ст. 3957; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в абзаце первом слова "Для целей" заменить словами "1. Для целей";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. Понятие "банковская гарантия" используется в значении, указанном в Гражданском кодексе Российской Федерации.";

2) в статье 34:

а) часть 27 дополнить словами ", в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 71 и 72 статьи 96 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 30 следующего содержания:

"30. Если заказчиком в соответствии с частью 1 статьи 96 настоящего Федерального закона установлено требование обеспечения исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 71, 72 и 73 статьи 96 настоящего Федерального закона. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 настоящей статьи.";

3) часть 2 статьи 37 дополнить словами ", с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке";

4) в части 6 статьи 44 слово "казенных" заменить словами "государственных, муниципальных";

5) в статье 45:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 71 статьи 96 настоящего Федерального закона размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной частью 72 статьи 96 настоящего Федерального закона информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона.";

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, частью 7 статьи 96 настоящего Федерального закона возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.";

6) в пункте 5 части 2 статьи 51 слово "казенными" заменить словами "государственными, муниципальными";

7) в части 3 статьи 832 слова ", обеспечение исполнения контракта или информацию," заменить словами "или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией о соответствующей электронной процедуре, и информацию,";

8) в статье 93:

а) часть 1 дополнить пунктом 55 следующего содержания:

"55) заключение контракта на оказание услуг по изготовлению бланков документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства, выдаваемых в Российской Федерации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, бланков временных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации и дающих ему право на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, а также бланков документов для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.";

б) в части 3 цифры "50 - 54" заменить цифрами "50 - 55";

9) в пункте 1 части 4 статьи 94 цифры "25, 26" заменить цифрами "25, 251, 252, 253, 26";

10) в статье 96:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 настоящей статьи.";

б) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 72 и 73 настоящей статьи.";

в) дополнить частью 72 следующего содержания:

"72. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 настоящего Федерального закона. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный в соответствии с частью 27 статьи 34 настоящего Федерального закона контрактом срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.";

г) дополнить частью 73 следующего содержания:

"73. Предусмотренное частями 7 и 71 настоящей статьи уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.";

11) в статье 103:

а) в части 2:

в пункте 6 слова "цена контракта и срок его исполнения" заменить словами "цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта) и срок исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)";

пункт 10 после слов "об исполнении контракта" дополнить словами "(отдельного этапа исполнения контракта)", слова "об оплате контракта" заменить словами "о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта)";

б) часть 3 после слов "изменения контракта, исполнения контракта" дополнить словами "(отдельного этапа исполнения контракта)";

12) статью 112 дополнить частью 54 следующего содержания:

"54. До 1 октября 2019 года в рамках срока исполнения контракта допускается по соглашению сторон изменение цены заключенного до 1 января 2019 года контракта в пределах увеличения в соответствии с законодательством Российской Федерации ставки налога на добавленную стоимость в отношении товаров, работ, услуг, приемка которых осуществляется после 1 января 2019 года, если увеличенный размер ставки налога на добавленную стоимость не предусмотрен условиями контракта. Государственным или муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящей частью изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 3, 4, 6 - 9, 12 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения части 30 статьи 34, частей 31 и 12 статьи 45, частей 7, 71, 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в которых направлены после 1 июля 2019 года.

4. Положения частей 31 и 12 статьи 45, частей 7, 71, 72 и 73 статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в редакции настоящего Федерального закона) по соглашению сторон контракта могут распространяться на отношения, связанные с исполнением контракта, заключенного до 1 июля 2019 года, либо контракта, заключенного по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), извещения об осуществлении закупок по которым размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять участие в закупках по которым направлены до 1 июля 2019 года.

Президент Российской Федерации В. Путин