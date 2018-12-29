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29.12.2018 10:09
Рубрика: Экономика

В России растут ипотечные ставки

Текст: Марина Гусенко

Средневзвешенная ставка по рублевой ипотеке увеличилась в ноябре до 9,52 процента, в сентябре и октябре она держалась на уровне 9,41 процента. Таковы данные Центробанка.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Если смотреть период 11 месяцев, то средневзвешенная ставка за январь-ноябрь тоже составила 9,54 процента, и это заметно меньше, чем год назад - 10,78 процента.

Увеличение ставок началось после того, как регулятор повысил ключевую ставку. Ожидается, что в новом году ставки по ипотеке продолжат расти.

Всего за 11 месяцев россияне взяли рублевых ипотечных кредитов на 2,67 трлн рублей, это в полтора раза - на 54 процента - больше, чем годом раньше.

Экономика Недвижимость Ипотека Рынок кредитования
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