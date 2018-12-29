В США скончался старейший ветеран Второй мировой войны

В США на 113-м году жизни скончался старейший ветеран Второй мировой войны в Соединенных Штатах Ричард Овертон. Он умер 27 декабря в реабилитационном центре от пневмонии.

По данным телеканала Fox News, Овертон родился в 1906 году. Во время Второй мировой он три года отслужил в составе авиационного инженерного батальона на островах Тихого океана, в том числе в Перл-Харборе, на Окинаве и Иводзиме. Долгожитель говорил, что не любит вспоминать о войне и "забыл все это", пишет РИА Новости.

Большую часть жизни Овертон прожил в столице Техаса городе Остине. В день своего 112-летия, в мае этого года, ветеран признался, что начал курить с 18 лет и все еще курит сигары, не вдыхая дым. Не отказался он и от виски. А до 110 лет Овертон самостоятельно ездил за рулем своего автомобиля.

По данным американских СМИ, Ричард Овертон также был самым старым мужчиной в США. Когда долгожителю исполнилось 111 лет, его именем назвали улицу, на которой ветеран прожил более 70 лет.