В США высоко оценили российский подход к модернизации военной авиации

В США по достоинству оценили российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М. При этом заокеанских экспертов впечатлил российский подход к обновлению авиационного парка.

Как пишет The National Interest, Россия модернизирует уже известные и хорошо зарекомендовавшие себя самолеты, добавляя им новые возможности. Таким образом эффективно решается задача обновления авиапарка на устойчивой и рентабельной основе.

Наилучшим образом ситуацию иллюстрирует Ту-22. После модернизации этого самолета сначала появился Ту-22М, а затем еще более совершенный Ту-22М3. Следующим этапом развития стал Ту-22М3М, который американское издание уже назвало "суперсмертоносным".

Такой оценки российский бомбардировщик, практически готовый к серийному производству, удостоился благодаря полному обновлению авионики при сохранении проверенного планера. Новое оборудование Ту-22М3М унифицировано с Ту-160М2, при этом используется система ГЛОНАСС, цифровой интерфейс и средства РЭБ.

Существенным улучшением стал и расширенный комплекс вооружений Ту-22М3М, в который входит, например, усовершенствованные противокорабельные ракеты Х-32. В отличие от ракет Х-22, которыми был вооружен самолет-предшественник, новое вооружение Ту-22М3М позволяет поражать цели на большей дальности. Х-32 также превосходит Х-22 по скорости и снабжена защитой от помех. Кроме того, как пишет американское издание, обновленный российский самолет, предположительно, способен осуществлять дозаправку в воздухе.

В публикации отмечается, что подобный подход к эффективной модернизации техники, которая проектировалась еще в советскую эпоху, позволит России ускорить новые разработки и в краткосрочной перспективе сэкономить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Напомним, ранее стало известно о том, что Ту-22М3М впервые поднялся в воздух. Это произошло в Казани, где начинаются летные испытания бомбардировщика-ракетоносца.