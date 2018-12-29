Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 524-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии"

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года
Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года
Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4339, 4359, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571) следующие изменения:
1) в части третьей статьи 1 слово "учреждения" заменить словом "организации", слова "и аттестованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции (далее - аттестованные специалисты)" заменить словами "и специалисты в области ветеринарии";
2) дополнить статьей 11 следующего содержания:
"Статья 11. Специалисты в области ветеринарии
1. Специалистами в области ветеринарии являются физические лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование.
2. К специалистам в области ветеринарии относятся:
специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;
специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
3. Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.";
3) в статье 23:
а) в пункте 4 слова "Уполномоченные лица органов и учреждений" заменить словами "Специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций";
б) в пункте 5 слова "Аттестованные специалисты" заменить словами "Специалисты в области ветеринарии", слово "учреждений" заменить словом "организаций", после слов "Российской Федерации," дополнить словами "аттестованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";
4) абзацы пятый и шестой части второй статьи 3 изложить в следующей редакции:
"регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии;
контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии;";
5) статью 4 признать утратившей силу;
6) в пункте 3 статьи 41:
а) абзац третий дополнить словами "в области ветеринарии";
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"о специалистах в области ветеринарии, аттестованных в соответствии с пунктом 5 статьи 23 настоящего Закона;";
7) в абзаце пятом пункта 2 статьи 5 слово "учреждения" заменить словом "организации";
8) в статье 6:
а) в наименовании слова "государственной ветеринарной службы Российской Федерации" заменить словами "в области ветеринарии";
б) слова "государственной ветеринарной службы Российской Федерации" заменить словами "в области ветеринарии";
9) в статье 12:
а) в наименовании слова "предприятий по производству и хранению" заменить словами "зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения";
б) в части первой слова "предприятий по производству и хранению" заменить словами "зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения";
в) в части второй слова "под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства" заменить словами "для строительства зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства,", слова "таких предприятий" заменить словами "таких зданий (строений, сооружений)";
10) в части второй статьи 13 слова "Предприятия, учреждения, организации" заменить словом "Организации";
11) в части второй статьи 15 слова "Предприятия, учреждения, организации" заменить словом "Организации";
12) в статье 18:
а) в наименовании слова "предприятий, учреждений," исключить;
б) в части второй:
абзац четвертый после слов "специалистам в области ветеринарии" дополнить словами ", являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,";
абзац пятый после слов "специалистов в области ветеринарии" дополнить словами ", являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,";
абзац седьмой после слов "специалистов в области ветеринарии" дополнить словами ", являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,".
Президент Российской Федерации В. Путин