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29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 524-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" в части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии"

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Документ является поправкой к

Закон о ветеринарии (ред. 22.07.2010)

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 2009, N 1, ст. 17, 21; 2010, N 50, ст. 6614; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 29, ст. 4339, 4359, 4369; 2016, N 27, ст. 4160; 2018, N 18, ст. 2571) следующие изменения:

1) в части третьей статьи 1 слово "учреждения" заменить словом "организации", слова "и аттестованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, специалисты в области ветеринарии в пределах своей компетенции (далее - аттестованные специалисты)" заменить словами "и специалисты в области ветеринарии";

2) дополнить статьей 11 следующего содержания:

"Статья 11. Специалисты в области ветеринарии

1. Специалистами в области ветеринарии являются физические лица, имеющие высшее или среднее ветеринарное образование.

2. К специалистам в области ветеринарии относятся:

специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

3. Специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, обязаны зарегистрироваться в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации.";

3) в статье 23:

а) в пункте 4 слова "Уполномоченные лица органов и учреждений" заменить словами "Специалисты в области ветеринарии, являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций";

б) в пункте 5 слова "Аттестованные специалисты" заменить словами "Специалисты в области ветеринарии", слово "учреждений" заменить словом "организаций", после слов "Российской Федерации," дополнить словами "аттестованные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,";

4) абзацы пятый и шестой части второй статьи 3 изложить в следующей редакции:

"регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии;

контроль деятельности специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии;";

5) статью 4 признать утратившей силу;

6) в пункте 3 статьи 41:

а) абзац третий дополнить словами "в области ветеринарии";

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"о специалистах в области ветеринарии, аттестованных в соответствии с пунктом 5 статьи 23 настоящего Закона;";

7) в абзаце пятом пункта 2 статьи 5 слово "учреждения" заменить словом "организации";

8) в статье 6:

а) в наименовании слова "государственной ветеринарной службы Российской Федерации" заменить словами "в области ветеринарии";

б) слова "государственной ветеринарной службы Российской Федерации" заменить словами "в области ветеринарии";

9) в статье 12:

а) в наименовании слова "предприятий по производству и хранению" заменить словами "зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения";

б) в части первой слова "предприятий по производству и хранению" заменить словами "зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения";

в) в части второй слова "под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства" заменить словами "для строительства зданий (строений, сооружений), предназначенных для производства и хранения продуктов животноводства,", слова "таких предприятий" заменить словами "таких зданий (строений, сооружений)";

10) в части второй статьи 13 слова "Предприятия, учреждения, организации" заменить словом "Организации";

11) в части второй статьи 15 слова "Предприятия, учреждения, организации" заменить словом "Организации";

12) в статье 18:

а) в наименовании слова "предприятий, учреждений," исключить;

б) в части второй:

абзац четвертый после слов "специалистам в области ветеринарии" дополнить словами ", являющимся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,";

абзац пятый после слов "специалистов в области ветеринарии" дополнить словами ", являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,";

абзац седьмой после слов "специалистов в области ветеринарии" дополнить словами ", являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,".

Президент Российской Федерации В. Путин