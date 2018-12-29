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Видео: Сукачев и Охлобыстин перепели "Кабы не было зимы"

Новости
    29.12.2018, 12:21
Текст:   Олег Усков

На официальных аккаунтах студии "Союзмультфильм" появился новогодний подарок - свежее прочтение легендарной песни из "Простоквашино" "Кабы не было зимы".

На этот раз - в исполнении новых голосов серии: Гарика Сукачева, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой. 

"Под Новый год возможны любые чудеса - вот и герои "Простоквашино" выходят из кадра, чтобы помочь создателям своего мультсериала. Смотрите наш новогодний клип - и подпевайте, вы знаете слова", - пояснили видеоряд на студии, поздравив зрителей с наступающим. 

На экране, помимо непосредственно мультяшек, - документальные съемки процесса работы над сериалом, кадры с артистами, работающими на озвучке персонажей, а также их взаимное интегрирование.

В оригинале песню исполнила Валентина Толкунова.

Отсылкой на песню является название недавно вышедшей новогодней серии нового мультсериала.

Напомним, что в продолжении Шарика озвучивает Гарик Сукачев, а почтальона Печкина - Иван Охлобыстин. Юлия Меньшова подарила голос маме Дяди Федора.

"Возвращение в Простоквашино" будет выходить до 2020 года. Всего обещано тридцать эпизодов.

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