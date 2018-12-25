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Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино"

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    25.12.2018, 11:29
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Фото: youtube.com/ Союзмультфильм

Состоялась премьера новогодней (юбилейной - десятой) серии мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Фото: kinopoisk.ru
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Мультяшное семейство дяди Федора, в отличие от реальных жителей столичного региона, страдает от нехватки снега под Новый год - накануне праздника за окном идет дождь.

Несмотря на "непраздничную" погоду, неунывающая комания при участии прибывших родителей принимается украшать дом и окрестности, чем, разумеется, исправляет ситуацию.

Название эпизода - "Как бы не было зимы" - отсылает к знаменитой песне "Кабы не было зимы" из оригинального мультфильма.

Десятая серия нового "Простоквашина", как и все предыдущие, доступна на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".

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