Вышла новогодняя серия "Возвращения в Простоквашино"

Состоялась премьера новогодней (юбилейной - десятой) серии мультсериала "Возвращение в Простоквашино".

Мультяшное семейство дяди Федора, в отличие от реальных жителей столичного региона, страдает от нехватки снега под Новый год - накануне праздника за окном идет дождь.

Несмотря на "непраздничную" погоду, неунывающая комания при участии прибывших родителей принимается украшать дом и окрестности, чем, разумеется, исправляет ситуацию.

Название эпизода - "Как бы не было зимы" - отсылает к знаменитой песне "Кабы не было зимы" из оригинального мультфильма.

Десятая серия нового "Простоквашина", как и все предыдущие, доступна на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма".