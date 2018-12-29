Владимир Мединский вручил награды деятелям культуры и искусства

Министр культуры Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные награды РФ и ведомственные награды Минкультуры России на церемонии, которая состоялась в Атриуме Большого театра.

"Подходит к концу 2018 год, и самое время подвести итоги и поделиться радостью. Тем более здесь собрались соавторы этой радости. Вы создаете нашу культуру", - отметил Владимир Мединский и поздравил актеров, режиссеров, музыкантов и других деятелей искусства с полученными наградами.

Звания "Заслуженный артист Российской Федерации" в этом году удостоились артист Театра имени Вахтангова Виктор Добронравов, артист МХТ имени Чехова Дмитрий Дюжев, звезда фильма "Бумер" Андрей Мерзликин, актриса Театра наций Юлия Пересильд и скрипач, солист Московской государственной академической филармонии Никита Борисоглебский.

Орденом Дружбы наградили директора Государственной публичной исторической библиотеки России Михаила Афанасьева, артиста театра и кино Александра Семчева, музыканта-виртуоза Виктора Зинчука, артистку Московского драматического театра на Малой Бронной Анну Антоненко-Луконину, артиста "Росгосцирка" Евгения Майхровского и директора Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша) Валентину Савину.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством " I степени отметили главного дирижера - музыкального руководителя Большого театра Тугана Сохиева, режиссера кино Валерия Тодоровского, музыканта и шоумена Николая Фоменко, концертного директора группы "Земляне" Анатолия Шендерова.

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрия Бака и вокалистку Московского театра оперетты Жанну Жердер.

А почетной грамоты Министерства культуры удостоилась генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.