Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади

Владимир Путин в субботу принимает участие в товарищеском хоккейном матче "Ночная лига”, который этим вечером начался на катке на Красной площади.

Кроме российского президента играют также министр обороны Сергей Шойгу, знаменитые ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов.

Напомним, что Ночная хоккейная лига (НХЛ) была создана в 2011 году, после встречи Владимира Путина с ветеранами отечественного хоккея. Тогда было принято решение о необходимости развития любительского хоккея. С недавнего времени в матчах Лиги участвуют и женщины.