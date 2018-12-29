Во Франции задержаны 20 "желтых жилетов"

В ходе проходящего сегодня во Франции очередного, 7-го дня протестов "желтых жилетов" в городе Амьен (северный департамент Сомма) были задержаны 10 человек. У них в ходе профилактической проверки обнаружили арматурные пруты, которые могли быть использованы в качестве оружия при стычках с полицией.

Как сообщил префект департамента Сомма, в Амьене вплоть до 2 января запрещены какие-либо манифестации, чтобы не повторились "серьезные нарушения общественного порядка", чем были отмечены акции неформалов, которые состоялись в этом городе неделю тому назад.

В Париже "желтые жилеты" применили тактику, что использовали 22 декабря: сообщили о местах встречи в соцсетях за час с небольшим перед тем, как появиться в столице. Так, группа в несколько сотен человек собралась у штаб-квартиры телевизионного новостного канала BFMTV, которая расположена на улице генерала Алена де Боссьё в XV округе на юго-западе французской столицы. При этом манифестанты заняли проходящие неподалеку трамвайные пути. В итоге произошла короткая стычка с полицией. Та применила слезоточивый газ, были взяты под стражу около десятка человек.

После этого ситуация нормализовалась, и "желтые жилеты" направились в сторону находящегося поблизости на набережной Сены главного здания государственной телекорпорации France Televisions. Разместившись на эспланаде перед этим строением, они устроили импровизированный митинг.

В это время на Елисейских полях несколько десятков, но уж точно не более сотни, неформалов проводят свою акцию в вполне мирном духе. Не покидая тротуар и не мешая автомобильному движению, они демонстрируют плакаты, суть которых в осуждении нынешнего президента страны. Они также охотно общаются с прохожими и туристами.

В Марселе на манифестацию вышли 900 человек, и к 15:00 каких-либо инцидентов зарегистрировано не было. Примерно такая же картина в Страсбурге с той лишь разницей, что там демонстрантов раз в пять меньше. А вот в Руане полиции пришлось применить силу, когда группа "желтых жилетов" попыталась поджечь дверь местного отделения Банка Франции.

В Бордо, где было жарковато неделю тому назад и даже возводились баррикады, местные власти в предварительном порядке закрыли многие музеи, библиотеки, а также парки. Манифестация в этом городе, которым управляет бывший при Жаке Шираке премьер-министром Ален Жюппе, должна пройти на площади перед мэрией.

Напомним, что акции протеста "желтых жилетов" начались в середине ноября с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры по поддержанию покупательной способности граждан, что обойдется государству минимум в 10 миллиардов евро.