ВСУ обстреляли пригороды Донецка

Пригороды Донецка попали под обстрел со стороны украинских силовиков. Известно, что подразделения украинских вооруженных сил использовали миномет, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

По данным ведомства, в направлении Водяное - Ленинское было выпущено 15 гранат из автоматического гранатомета, Пески - Жабичево - 58.

"Также произведено 100 выстрелов из зенитной установки, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", - приводит РИА Новости заявление представителя ДНР в СЦКК.

Отметим, что ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе пришла к соглашению о начале периода перемирия, начиная с 29 декабря.