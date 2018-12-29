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Рубрика: В мире

Задержанная в Китае гражданка Канады вернулась на родину

Учитель из Канады Сара Макайвер, задержанная в декабре властями Китая за незаконную трудовую деятельность, вернулась домой. Об этом сообщил телеканал CBC, ссылаясь на МИД Канады.

Подробностей освобождения женщины нет. О задержании канадского учителя заявил МИД КНР, отметив, что женщина была подвергнута административному наказанию. Какому именно - не уточнялось, пишет ТАСС.

Фото: AP Photo/Kin Cheung
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Напомним, в начале декабря отношения Оттавы и Пекина ухудшились из-за ареста в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которую 11 декабря суд выпустил под залог.

Власти Китая заявили о задержании двух граждан Канады - дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига и Майкла Спэйвора, чья компания занималась организацией турпоездок в КНДР. Они подозреваются в подрыве нацбезопасности Китая. СМИ предполагали, что арест канадцев проведен в отместку за арест Мэн Ваньчжоу. Позже появилась информация о задержании Сары Макайвер, однако уточнялось, что ее дело не связано с двумя первыми.

Между тем, 29 декабря верховный суд китайской провинции Ляонин рассмотрит дело еще одного гражданина Канады. Подсудимый Роберт Ллойд Шелленберг подозревается в незаконном ввозе наркотиков на территорию КНР.

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