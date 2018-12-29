Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Новости

Два туриста погибли при взрыве автобуса в Египте 21:19
Конькобежец Кулижников выступил с лучшим результатом сезона в мире 20:58
Песков рассказал, как Путин будет встречать Новый год 20:56
Чем запомнился молодежи вальс с Лукашенко на новогоднем балу 20:37
В Египте взорван туристический автобус, есть жертвы 20:36
На ВДНХ вернулись часы из прошлого 20:28
В центре Москвы введут особый режим на Новый год 20:20
Региональным операторам ТБО снизят налоги 20:13
Эксперты назвали самые ненадежные подержанные автомобили 20:12
Володин: Берлин и Париж не должны вмешиваться в дело по инциденту на Азове 20:08
СМИ: Вашингтон потребовали от Сеула увеличить расходы на контингент из США 20:04
В Чехии задержали налетчика на банк и освободили заложников 19:59
РФ и Китай обсудили участие в деловых мероприятиях в 2019 году 19:44
Сирийская армия заняла город Манбидж 19:43
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую 19:43
Тариф на эвакуацию автомобилей вырастет в Москве 19:42
За ложную экспертизу при госзакупках ввели уголовную ответственность 19:34
Где москвичи смогут сдать кровь в новогодние праздники 19:30
СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек 19:19
Новый военно-транспортный самолет РФ вырулил на взлетную полосу 19:17
ФТС перевыполнила годовое задание по наполнению госбюджета 19:15
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной хоккеиста Евгения Зимина 19:11
Минфин увеличил на 10 миллиардов долларов лимит ответственности ЭКСАР 19:11
Более 1700 секретных банковских счетов нашли у главы Samsung Electronics 19:04
Одобрены изменения в закон о дальневосточном гектаре 19:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7758 (295)

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Дата подписания 27 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 51, 72; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4298; 2017, N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747; 2018, N 1, ст. 59, 88) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 настоящей статьи эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в части 5 статьи 94 второе предложение исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин