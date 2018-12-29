Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 512-ФЗ "О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд""

Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 51, 72; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 23, ст. 3291; N 27, ст. 4298; 2017, N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747; 2018, N 1, ст. 59, 88) следующие изменения:

1) часть 7 статьи 41 изложить в следующей редакции:

"7. Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного заключения или заведомо ложного экспертного заключения, за невыполнение экспертом, экспертной организацией требования части 3 настоящей статьи эксперт, экспертная организация, уполномоченный представитель экспертной организации, должностные лица экспертной организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в части 5 статьи 94 второе предложение исключить.

Президент Российской Федерации В. Путин