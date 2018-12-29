Принят Государственной Думой 18 декабря 2018 года

Одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2495; 2017, N 1, ст. 43; N 31, ст. 4796; 2018, N 1, ст. 39) следующие изменения:

1) в статье 1 слова "(далее - граждане)" заменить словами ", а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, являющимся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию";

2) в статье 2:

а) в части 1 слово "гражданину" заменить словами "лицу, указанному в статье 1 настоящего Федерального закона (далее - гражданин),";

б) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. До истечения пяти лет со дня предоставления земельного участка в безвозмездное пользование гражданину такой земельный участок (за исключением земельных участков из состава земель лесного фонда) предоставляется ему при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных частью 8 статьи 10 настоящего Федерального закона, в собственность бесплатно или в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 9 и пунктом 2 части 10 статьи 10 настоящего Федерального закона, в собственность за плату при условии, что на таком земельном участке расположен объект индивидуального жилищного строительства, который принадлежит этому гражданину на праве собственности и соответствует требованиям к минимальным параметрам объекта индивидуального жилищного строительства, предусмотренным критериями использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом, установленными в соответствии с частью 28 статьи 8 настоящего Федерального закона.";

3) в статье 4:

а) часть 1 дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) номер свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца, если заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование подано иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;";

б) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) копия свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, установленного Правительством Российской Федерации образца, если заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование подано иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Член семьи, совместно переселяющийся с иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, вправе обратиться с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование только совместно с указанными иностранным гражданином или лицом без гражданства.";

4) в части 2 статьи 5:

а) пункт 3 дополнить словами "и не являющимся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, или членом его семьи, совместно переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию";

б) в пункте 4 слова "частью 3 статьи 4" заменить словами "частями 3 и 31 статьи 4";

5) в пункте 12 статьи 7 слова "дачного хозяйства," исключить;

6) в статье 8:

а) в части 6 слова "частью 11" заменить словами "частью 81", слова "дачного хозяйства," исключить;

б) в части 81 слова "дачного хозяйства" заменить словом "садоводства";

в) дополнить частью 28 следующего содержания:

"28. Критерии использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом, перечень документов, подтверждающих соответствие использования земельного участка указанным критериям, а также порядок проверки соответствия использования земельного участка таким критериям устанавливается Правительством Российской Федерации.";

7) в статье 9:

а) в части 1:

пункт 1 после слова "гражданина" дополнить словами "Российской Федерации";

в пункте 2 слова "иностранному гражданину, лицу без гражданства" заменить словами "иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, совместно переселяющихся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию)";

дополнить пунктами 4-6 следующего содержания:

"4) в случае, если иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, по истечении срока действия свидетельства участника этой программы не приобретено гражданство Российской Федерации;

5) в случае, если у иностранного гражданина или лица без гражданства, с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным участком, аннулировано свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

6) в случае смерти иностранного гражданина или лица без гражданства, являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, с которыми заключен договор безвозмездного пользования земельным участком.";

б) в части 2 слова "в случае, предусмотренном пунктами 1 и 3" заменить словами "в случаях, предусмотренных пунктами 1, 3-6";

в) часть 3 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 41 настоящей статьи";

г) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. В случае, если договор безвозмездного пользования земельным участком заключен только с иностранным гражданином или лицом без гражданства, являющимися участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членами их семей, совместно переселяющимися на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, при наличии оснований, предусмотренных пунктами 4-6 части 1 настоящей статьи, или при одностороннем отказе таких иностранного гражданина или лица без гражданства от договора безвозмездного пользования земельным участком договор безвозмездного пользования земельным участком прекращается.";

8) в статье 10:

а) часть 1 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 61 статьи 2 настоящего Федерального закона";

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) документы, подтверждающие соответствие использования земельного участка установленным в соответствии с частью 28 статьи 8 настоящего Федерального закона критериям использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В случае, если гражданином подано заявление о предоставлении земельного участка в собственность в соответствии с частью 61 статьи 2 настоящего Федерального закона ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования таким земельным участком, уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивается выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, содержащая сведения о зарегистрированном праве собственности этого гражданина на жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке. Заявитель вправе предоставить документ, указанный в настоящей части, самостоятельно.";

г) в пункте 5 части 6 слова "пунктом 1" заменить словами "пунктами 1, 3-6";

д) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции:

"7. Уполномоченный орган в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в собственность или в аренду, осуществляет проверку соответствия использования этого земельного участка установленным в соответствии с частью 28 статьи 8 настоящего Федерального закона критериям использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом, и совершает одно из следующих действий:";

е) в части 8:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) правообладатель испрашиваемого земельного участка не является гражданином Российской Федерации;";

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) несоответствие использования земельного участка установленным в соответствии с частью 28 статьи 8 настоящего Федерального закона критериям использования земельных участков, предоставленных в безвозмездное пользование гражданам в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) гражданином подано заявление о предоставлении земельного участка в собственность в соответствии с частью 61 статьи 2 настоящего Федерального закона ранее чем за шесть месяцев до дня окончания срока действия договора безвозмездного пользования таким земельным участком и не подтверждено соблюдение условий, предусмотренных частью 61 статьи 2 настоящего Федерального закона.";

9) в части 3 статьи 20 слова "Части 5 и 6 статьи 2" заменить словами "Части 5 - 61 статьи 2".

Статья 2

Статью 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2005, N 30, ст. 3098) дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин