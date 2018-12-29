"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане

Участники протестного движения "желтых жилетов" подожгли в Руане вход в здание Банка Франции, сообщает радиостанция Europe1.

По данным полиции, манифестанты подожгли несколько мусорных баков у входа в банк, создав опасную ситуацию. В общей сложности на улицы в Руане вышли около 800 сторонников "желтых жилетов".

Это уже седьмая по счету суббота массовых протестов. Однако, как отмечают правоохранительные органы, интенсивность их снижается.

Причиной являются предупредительные меры правительства Франции по отмене экологического налога на топливо, по повышению минимальной оплаты труда и оказание помощи беднейшим гражданам. Кроме того, на активности "желтых жилетов" сказалась морозная погода и наступающие праздники.