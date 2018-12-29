"Желтые жилеты" в седьмой раз начали акции протестов

Протестные акции "желтых жилетов" проходят в субботу, 29 декабря, в ряде городов Франции. В первую очередь, как было объявлено на созданной специально по этому случаю странице в соцсетях, они состоятся в Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе и Париже.

Две видные фигуры "жилетов", Максим Николь и Присцилия Людоски, отправились в Марсель, чтобы поддержать единомышленников. Что касается французской столицы, то к 11:00 (13.:00 мск) на Елисейских полях появились лишь несколько десятков "желтых жилетов". В это время центральная авеню Парижа продолжает жить обычной субботней жизнью: толпы туристов, магазины открыты, автомобильное движение такое же напряженное, как и в любой другой "мирный" день недели. Правда, в районе Триумфальной арки и в близлежащих улицах сосредоточены фургоны полиции и жандармерии.

Как стало известно, утром стражи порядка по примеру предыдущих суббот проверяли пассажиров на вокзалах, досматривали автомобили и автобусы, прибывающие в Париж. Цель - выявить и конфисковать опасные предметы (ножи, отвертки, шары для игры в петанк), а также все, что можно использовать при применении полицией слезоточивого газа: масок, респираторов и т.д.

Предполагается, что одну из акций "желтые жилеты" проведут у штаб-квартиры новостного телеканала BFMTV. Протестующие недовольны тем, как эта сеть освещает манифестации неформалов.

Крупная демонстрация намечена в Бордо, где неделю назад "желтых жилетов" на улицах было в два раза больше, чем в Париже. В Тулузе их акция проходит под лозунгом "Устроим веселый праздник для Макрона!". Тем не менее, многие "жилеты", сдружившиеся между собой за полтора месяца протестов, проводят акции на дорожных перекрестках с круговым движением, где ими устроены из подручных средств опорные пункты. Эти люди вместе отметили Рождество, а теперь планируют встретить таким образом и Новый год.

По словам представителя умеренных "желтых жилетов" Бенжамена Коши, "мобилизация может продолжиться и 2019-ом, ибо объявленные властями меры многие считают недостаточными".

Помимо этого "желтые жилеты" намерены провести очередную акцию протеста в ночь с 31 декабря на 1 января на Елисейских полях в Париже, где обычно собираются сотни тысяч парижан и туристов для встречи Нового года. В этой связи полиция существенно усилит меры безопасности. Речь идет о размещении дополнительных подразделений вдоль центрального проспекта Парижа, а также усилении контроля на общественном транспорте. Несмотря на планы "желтых жилетов", парижская мэрия решила не отменять запланированные на новогоднюю ночь праздничные мероприятия. В столичной мэрии сообщили, что вечером 31 декабря состоится спектакль под названием "Звук и свет", после которого запустят фейерверк. В центре города создадут зону безопасности: автомобильное движение будет радикально ограничено.