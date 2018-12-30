Александр Вучич: Сербия заинтересована в российском газе

Сербский лидер Александр Вучич рассказал, что предстоящий в январе 2019 года визит в Белград президента Российской Федерации Владимира Путина крайне важен для данного балканского государства, а главными темами переговоров станут Косово, двусторонние отношения, ситуация на Балканах и в мире.

При этом он напомнил и о том, что планируется подписание более 20 различных соглашений, выработка конкретных решений для реализации совместных проектов в области энергетики, инфраструктуры и инновационных технологий.

"Первая тема - это Косово и наши двусторонние отношения, отношения в регионе и мире. Я хочу услышать от Путина, что он думает о событиях, происходящих в мире: на Украине, в Сирии, что он думает об отношениях с великими державами", - сообщил Александр Вучич в интервью "StudioB".

Он также рассказал, что Сербия заинтересована в дешевом российском газе. "Я не буду платить в два раза больше за сжиженный газ, чтобы это кому-то понравилось на Западе, - подчеркнул политик. - Хочу платить и получать самый дешевый газ, чтобы граждане могли нормально жить, а промышленность - развиваться".

Сербский лидер обозначил в качестве одной из важных тем для обсуждения с Путиным - расширение российского участия в строительстве и модернизации железнодорожной инфраструктуры Сербии посредством ОАО "РЖД", генеральный директор которых - Олег Белозёров - 24 декабря посетил с рабочим визитом Белград.

Александр Вучич считает, что крайне важно заняться увеличением товарооборота между РФ и Сербией. Он подчеркнул, что "товарооборот с Германией сейчас превысил аналогичные показатели с Россией, уверен, что в этом есть ошибки с нашей стороны и российских партнеров".

Ключевая тема - Косово

Александр Вучич считает, что Сербия сегодня подвергается нападениям со всех сторон: из Косово и региона, но она не будет покорена.

"Ни президент США Дональд Трамп, ни любой другой в мире" не смогут заставить Белград продолжать переговоры с самопровозглашенным Косово, до того момента, как будут отменены пошлины со стороны Приштины, заявил Александр Вучич, добавив: "Может американский президент Дональд Трамп или любой другой в мире звонить мне, но Сербия - не та страна, которую всякий может топтать".

Сербский лидер обещает: "Мы будем поддерживать мир, но Сербию никто не поставит на колени, Сербию не смогут покорить".

Между тем кардинально противоположные настроения отмечаются в лагере косоваров. Так, глава самопровозглашенного Косово Хашим Тачи в интервью местному телеканалу RTV21 заявил, что договор с Сербией будет достигнут уже в первые месяцы 2019 года. При этом политик приветствовал возможность посреднической роли Вашингтона, подчеркивая, что "где бы ни участвовали США, Косово всегда только выигрывало".

"И в этом случае США поддерживают Косово, как и обязывающий договор с Сербией… Нет причин для того, чтобы мы не слушали советы США, поскольку мы самый проамериканский народ в мире", - сообщил Тачи и процитировал выдержки из писем поддержки со стороны федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и главы США Дональда Трампа, выражая при этом уверенность, что "договор с Сербией будет заключен в первые месяцы 2019 года".

Кроме того, председатель косовского парламента Кадри Весели подвел итоги 2018 года с послами США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, после чего заявил: "Косово готово к завершающей фазе диалога с Сербией. Вместе с Западом мы отпразднуем триумф, обеспечив признание независимости от Сербии, членство в ООН и ускорение евроатлантической интеграции".

Между тем

Владимир Путин направил новогоднее поздравление своему сербскому коллеге Александру Вучичу, отметив тот факт, что двусторонние отношения между Россией и Сербией "динамично развиваются в духе стратегического партнерства". "Убежден, что наша предстоящая встреча в Белграде укрепит дальнейшее обоюдовыгодное сотрудничество в различных областях. Желаю счастья, здоровья и успехов Вам, Вашей семье и близким, а братскому сербскому народу - благосостояния и процветания", - говорится в поздравлении президента РФ.

Следует также отметить, что и в соседней Боснии и Герцеговине, где проживают сербы (Республика Сербская является составной частью БиГ), с нетерпением ждут приезда российского лидера на Балканы. В этой связи в интервью изданию "Глас Српске" посол РФ в Сараево Петр Иванцов ответил на интересующий многих боснийских сербов вопрос, существует ли реальная возможность визита Владимира Путина в Баня-Луку. Дипломат предложил "загадать это на Новый год, и, возможно, желание сбудется".

При этом он также рассказал, что геополитические интересы Москвы продиктованы ее стремлением развивать долгосрочное сотрудничество, содействовать политической и экономической стабильности и безопасности региона.