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30.12.2018 16:18
Рубрика: Экономика

Что будет модным в 2019 году

Текст: Екатерина Ясакова
В 2019 году будет вновь моден блеск, особенно серебряный - поэтому запасайтесь платьями с пайетками, среди самых актуальных цветов - холодный мятный. Такой прогноз моды-2019 дал "Российской газете" известный дизайнер Игорь Чапурин.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Девушкам, по его словам, не обойтись без белого комбинезона, кто не готов рисковать, но может позволить себе яркие цвета - обратите внимание на оттенки красного.

Хорошая новость для любителей джинсовой одежды - деним total looks (весь образ в едином стиле: одежда из одной ткани, одного цвета) снова в тренде.

Fashionistas (модницы) могут сочетать брюки и платье, а поклонники классики удариться в ностальгию по 80-м и примерить боди, леггинсы и велосипедки.

Фото: Depositphotos.com
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Среди аксессуаров, советует дизайнер, остановите свой выбор на небольших сумках через плечо, матовой светло-коричневой коже и крупных очках.

Не забудьте о прозрачных тканях - они возвращаются - многослойности и объемных рубашках.

А вот слишком узкие джинсы, мех ламы, огромные намотанные вокруг шеи шарфы и убийственно высокие каблуки - явные антитренды 2019 года.

В интервью "РГ" речь шла и о проблемах российского дизайна.

Игорь, каким "тропами" можно все-таки проникнуть нашим специалистам в мир большой моды, стать там своим? Что подсказывает ваш опыт?

Игорь Чапурин: Не будут оригинален: надо качественно делать свою работу. Всегда и во всем приоритет - это качество. Конечно, надо регулярно представляем свои коллекции не только в Москве, но и в других странах.

Кроме того, мы стараемся организовывать мероприятия - мини-показы, мастер-классы, выставки в регионах, чтобы знакомить аудиторию с русским дизайном. Наконец, сотрудничаем с другими брендами - это могут быть капсульные коллекции (небольшая линейка товаров, разработанная каким-то брендом в сотрудничестве с приглашенным дизайнером или знаменитостью), лимитированные серии аксессуаров, - все что угодно. И, конечно, надо искать новые эмоции, темы и инновации. Недавно мы создали платье, полностью напечатав его на 3D-принтере.

Фото: depositphotos.com
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Так когда состоится российский рынок модной одежды? Ваш прогноз - по каким направлениям он будет развиваться?

Игорь Чапурин: Будет активно развиваться мужская мода, увеличится доля сегмента "уличной одежды", безусловно, вырастет объем онлайн-продаж, в том числе у российских брендов. Также можно предположить, что российский дизайнерский рынок в какой-то степени адаптирует принципы работы рынка масс-маркет: перейдет на более частую смену коллекций - пять-шесть раз в год.

Полное интервью с дизайнером Игорем Чапуриным читайте в первых номера "Российской газеты" 2019 года.

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