Что делать, если вам не хватает зарплаты

Как именно? Советует эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, финансовый консультант Сергей Макаров.
На международном уровне определено несколько критериев, позволяющих судить о финансовой грамотности человека.
Первый: у него все под контролем
У финансово грамотного гражданина деньги не заканчиваются за две недели до зарплаты, потому что он следит за состоянием личных финансов. И планирует свой бюджет.
Он строит краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. Такой план включает в себя расчет доходов и расходов, оптимизацию лишних трат и учет количества располагаемых и расходуемых денежных средств.
Второй: он ориентируется на рынке финансовых услуг
Сегодня треть россиян обращаются за кредитами в первую же попавшуюся финансовую организацию, хотя в соседнем банке условия могут быть более выгодными. Финансово грамотный человек проанализирует услуги, сравнит предложения и выберет наиболее подходящее.
Для этого, во-первых, нужно минимально разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг - понимать разницу между кредитом, сберегательным вкладом, микрозаймом и ипотекой.
Во-вторых, необходимо проверить надежность финансовой организации, чтобы не потерять деньги и распознать признаки финансового мошенничества. "Гарантированное" обещание быстрого дохода при отсутствии необходимости финансовых знаний - явный признак аферы. Только средства на банковских вкладах застрахованы государством: что бы ни случилось с банком, государство гарантирует возврат вклада в размере до 1,4 миллиона рублей за счет Агентства по страхованию вкладов.
Третий: он знает свои права
Финансово грамотный человек знает, как защищены права потребителя финансовых услуг, то есть понимает, куда нужно обратиться, если эти права нарушены. Банк России контролирует все финансовые организации, а также акционерные общества, в его структуре действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму.
Общественным "примирителем" на рынке финансовых услуг выступает финансовый омбудсмен, обращаться также можно в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и на различные горячие линии общественных организаций, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь потребителям финансовых услуг.
Четвертый: у него есть "подушка безопасности"
На случай непредвиденных обстоятельств финансово грамотный человек обязательно формирует долгосрочные сбережения.
Человек можете потерять работу, заболеть и надолго уйти на больничный, ему может срочно понадобиться починить автомобиль или сделать внеплановый ремонт в квартире - необходимо иметь средства как минимум в размере трехмесячного заработка.
Поэтому финансово грамотный человек старается оставлять с каждой зарплаты как минимум 10 процентов и ни под каким предлогом их не тратит. По этой же причине он избегает излишней закредитованности.
Пятый: он планирует жизнь на пенсии
Финансово грамотный человек задумывается о том, как будет жить на пенсии. А с принятием изменений в пенсионное законодательство тема стала только актуальнее.
Пенсионная система в нашей стране состоит из трех уровней. Во-первых, обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую пенсию по старости и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца и финансируемое за счет страховых взносов работодателя.
Во-вторых, государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета.
В-третьих, негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение, которое предполагает выплату пенсий в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами. Они финансируются за счет взносов работодателей и работников в свою пользу, а также дохода, полученного от их инвестирования.