Что делать, если вам не хватает зарплаты

Новости

Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии 07:39
ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Венесуэле 07:06
Городские службы Москвы перешли в усиленный режим работы 07:00
Трамп отметил прогресс в торговом споре с Китаем 06:02
В Якутске открыли первый дальневосточный IT-парк 05:47
Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК 05:36
Два человека погибли в ДТП в Хабаровском крае 05:22
В Хабаровске три человека погибли при пожаре в деревянном доме 04:55
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных 04:45
Вблизи Курил произошли два землетрясения 04:32
Россия запретила ввоз украинских товаров в ответ на санкции 04:16
Найдены все накрытые лавиной в Хабаровском крае люди 04:15
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год 02:33
Четверо потенциальных террористов задержаны в Нидерландах 02:09
Вертолет со спасателями рухнул в ОАЭ 01:29
Трамп обвинил демократов в смерти детей-мигрантов 00:46
В Ганновере открыли аэропорт после ЧП с автомобилем 00:29
Ростуризм сообщил о прекращении деятельности очередного туроператора 29.12.2018
Косачев объяснил заявления Киева о "химатаке" близостью к выборам 29.12.2018
ВСУ обстреляли пригороды Донецка 29.12.2018
В Госдуме заявили, что РФ не обязана признавать морские границы Украины 29.12.2018
Министр труда назвал необходимую для преодоления бедности сумму 29.12.2018
СМИ: Марлен Хуциев с супругой госпитализированы в Москве 29.12.2018
Военные летчики доставили Деда Мороза в Сербию 29.12.2018
Матч "Русской классики" ВХЛ завершился серией буллитов 29.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Гиперзвук и секретные подлодки: чем удивила "оборонка" в 2018 году
Чему нас научил 2018 год
Чему нас научил 2018 год
Какие законы помогут нам жить в новом году
Какие законы помогут нам жить в новом году
30.12.2018 07:00
Рубрика: Экономика

Что делать, если вам не хватает зарплаты

Текст: Александра Воздвиженская
Часто ли вы задумываетесь, куда уходят ваши деньги? По данным соцопросов, каждый третий россиянин считает, что ему не хватает зарплаты на основные нужды. И проблема эта - не только в размере заработка, но и в неумении грамотно распорядиться деньгами.Базовые знания в финансовой сфере помогут на треть повысить эффективность управления семейным бюджетом.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Как именно? Советует эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности населения, финансовый консультант Сергей Макаров.

На международном уровне определено несколько критериев, позволяющих судить о финансовой грамотности человека.

Первый: у него все под контролем

У финансово грамотного гражданина деньги не заканчиваются за две недели до зарплаты, потому что он следит за состоянием личных финансов. И планирует свой бюджет.

Он строит краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование. Такой план включает в себя расчет доходов и расходов, оптимизацию лишних трат и учет количества располагаемых и расходуемых денежных средств.

Второй: он ориентируется на рынке финансовых услуг

Сегодня треть россиян обращаются за кредитами в первую же попавшуюся финансовую организацию, хотя в соседнем банке условия могут быть более выгодными. Финансово грамотный человек проанализирует услуги, сравнит предложения и выберет наиболее подходящее.

Фото: Донат Сорокин/ ТАСС
Ставки по микрозаймам будут ограничены

Для этого, во-первых, нужно минимально разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и услуг - понимать разницу между кредитом, сберегательным вкладом, микрозаймом и ипотекой.

Во-вторых, необходимо проверить надежность финансовой организации, чтобы не потерять деньги и распознать признаки финансового мошенничества. "Гарантированное" обещание быстрого дохода при отсутствии необходимости финансовых знаний - явный признак аферы. Только средства на банковских вкладах застрахованы государством: что бы ни случилось с банком, государство гарантирует возврат вклада в размере до 1,4 миллиона рублей за счет Агентства по страхованию вкладов.

Третий: он знает свои права

Финансово грамотный человек знает, как защищены права потребителя финансовых услуг, то есть понимает, куда нужно обратиться, если эти права нарушены. Банк России контролирует все финансовые организации, а также акционерные общества, в его структуре действует Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг. Жалобу можно направить через электронную форму.

Общественным "примирителем" на рынке финансовых услуг выступает финансовый омбудсмен, обращаться также можно в правоохранительные органы, Роспотребнадзор и на различные горячие линии общественных организаций, которые предоставляют квалифицированную юридическую помощь потребителям финансовых услуг.

Четвертый: у него есть "подушка безопасности"

На случай непредвиденных обстоятельств финансово грамотный человек обязательно формирует долгосрочные сбережения.

Человек можете потерять работу, заболеть и надолго уйти на больничный, ему может срочно понадобиться починить автомобиль или сделать внеплановый ремонт в квартире - необходимо иметь средства как минимум в размере трехмесячного заработка.

Поэтому финансово грамотный человек старается оставлять с каждой зарплаты как минимум 10 процентов и ни под каким предлогом их не тратит. По этой же причине он избегает излишней закредитованности.

Пятый: он планирует жизнь на пенсии

Финансово грамотный человек задумывается о том, как будет жить на пенсии. А с принятием изменений в пенсионное законодательство тема стала только актуальнее.

Фото: depositphotos.com
Самые выгодные и провальные вложения денег в этом году

Пенсионная система в нашей стране состоит из трех уровней. Во-первых, обязательное пенсионное страхование, включающее в себя трудовую пенсию по старости и трудовую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца и финансируемое за счет страховых взносов работодателя.

Во-вторых, государственное пенсионное обеспечение, основанное на финансировании пенсий за счет средств федерального бюджета.

В-третьих, негосударственное (добровольное) пенсионное обеспечение, которое предполагает выплату пенсий в рамках договоров с негосударственными пенсионными фондами. Они финансируются за счет взносов работодателей и работников в свою пользу, а также дохода, полученного от их инвестирования.

Экономика Работа Зарплата
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новейший ЗРК "Витязь" поступит на вооружение российской армии
Лукашенко подарил Путину картошку на Новый год
Захарова опровергла информацию о жалобе BBC на утечку данных
В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам
В Госдуме ответили на заявление Украины о потерях из-за блокады Крыма