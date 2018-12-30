Детский омбудсмен Анна Кузнецова прилетела в Ирак за российскими детьми

В предпоследний день уходящего года уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прилетела в Ирак, чтобы эвакуировать российских детей, которые находятся в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями, сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Вместе с ней в Багдад прилетели группа спасателей, врачи Всероссийского центра экстренной медицины "Защита" и психологи Центра экстренной психологической помощи.

- Как разделить гуманитарную проблему и противодействие терроризму? Дети не должны использоваться в качестве прикрытия для террористов, - сказал премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди на официальной встрече с Анной Кузнецовой. - Мы отпускаем сегодня 30 детей в Россию из гуманитарных соображений. Но Ирак заплатил слишком большую цену - сотни тысяч детей расстрелянных, убитых, плененных.

Детский омбудсмен поблагодарила правительство страны за понимание и содействие, которое оно оказывает российской стороне в вопросах спасения и возвращения детей на территорию России. Особенно она отметила работу по линии МИД обоих государств и поблагодарила сотрудников посольства Республики Ирак в Российской Федерации. Также она рассказала о работе с детьми, которым предстоит возвращение на родину, и обсудила вопросы судеб десятков несовершеннолетних соотечественников, которые не по своей воле оказались в лагерях беженцев или в иракских тюрьмах.

- Сегодня есть инструменты, которые помогают бороться с терроризмом, - отметила Анна Кузнецова. - Забота о мире - это самое ценное, что сегодня есть, и главная задача для всех. Воспитывать этих детей в духе патриотизма, заботе о своих семьях и своей стране - это еще один шаг в борьбе за мир. Российская сторона приложит максимум усилий для возвращения на родину всех несовершеннолетних граждан, находящихся сейчас вместе с осужденными или подследственными мамами в условиях заточения на территории Ирака. Гуманитарная миссия, несомненно, должна и будет продолжена. С возвращенными детьми предстоит долгая и кропотливая работа по их лечению и реабилитации, в том числе психологической. Многие из них родились в условиях заточения, многие - провели здесь более полутора-двух лет, и, конечно, никто из них не получал должного медицинского обеспечения и образования.

Кроме этого, российский уполномоченный по правам ребенка встретилась с председателем высшего судебного совета Иракской Республики.

- Наше сотрудничество показывает пример выстраивания системной эффективной работы по защите детства, даже в таких непростых ситуациях и условиях, - отметила детский омбудсмен. - Первые результаты свидетельствуют о добрых намерениях обеих стран по урегулированию всех проблем, возникающих в процессе подготовки документов.

Пока шли переговоры, дети были доставлены к борту МЧС, где их встретили врачи, психологи и сотрудники аппарата детского омбудсмена. Ребят осмотрели, накормили, подарили игрушки. Кстати, борт МЧС доставил в Ирак гуманитарный груз для детей и их мам. Его собрали их родственники в России: теплые вещи, одеяла, белье, игрушки, сладости - более 70 кг конфет.

Справка "РГ"

Этому предновогоднему рейсу предшествовала масштабная и кропотливая работа, проводимая всеми профильными ведомствами - МИД, МЧС, Министерством здравоохранения, Министерством просвещения Российской Федерации - с сентября 2017 года. Именно тогда при уполномоченном по правам ребенка были образованы межведомственная Комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий, и профильная рабочая группа Комиссии. За этот период сформирована база данных, в которую внесены сведения о 699 несовершеннолетних детях российских граждан, которые были вывезены родителями в ближневосточный регион.

С августа 2018 года уполномоченными по правам ребенка в субъектах Российской Федерации совместно с МИД России началась подготовка документов, необходимых для возвращения из Ирака российских детей, матери которых находятся в тюрьме Багдада. По информации МИД России, речь идет о 115 детях в возрасте до 10 лет, а также 8 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Родственники этих детей проживают в шестнадцати субъектах РФ. В ноябре 2018 года Анной Кузнецовой был подготовлен специальный доклад президенту России "О реализации мер по возвращению детей из зон боевых действий и их реабилитации". И вот, наконец, в канун Нового года, 30 детей отправились домой.