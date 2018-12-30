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30.12.2018 22:11
Рубрика: Власть

Детский омбудсмен Анна Кузнецова вернула российских детей из Ирака

Текст: Татьяна Владыкина

Поздним вечером в подмосковном аэропорту Жуковский родственники встретили эвакуированных из Багдада детей. Они прибыли на спецрейсе МЧС в сопровождении Уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Как уже рассказывала "РГ" , в Багдад детский омбудсмен вместе с врачами, спасателями и психологами прилетела сегодня утром. 30 ребят, которые находились в багдадской тюрьме вместе с осужденными или находящимися под следствием матерями, сегодня вернулись на родину.

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Детей на автобусе доставили прямо к российскому самолёту, специально оборудованному медицинскими модулями, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка. На входе в самолёт ребятишек досмотрела служба авиационной безопасности, сверили по спискам и каждому ребёнку надели специальный медицинский идентификационный браслет, врачи провели первичный осмотр, а после Анна Кузнецова вручила каждому ребёнку игрушку. Ребят переодели в привезенную и переданную родственниками и опекунами одежду и накормили.

Среди эвакуированных детей 16 девочек и 14 мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет. В аппарате детского омбудсмена рассказали, что юные пассажиры хорошо перенесли 4,5-часовой перелет: кто-то спал, а кто-то играл с сотрудниками МЧС и докторами. Такой настоящий новогодний подарок стал возможен благодаря долгой и кропотливой работе аппарата детского омбудсмена, МИДа, МЧС, Министерства здравоохранения и Министерства просвещения РФ.

Власть Работа власти Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Ситуация в Сирии
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