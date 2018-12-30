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30.12.2018 19:34
Рубрика: В мире

Додик: Боснийские сербы будут отстаивать право на военный нейтралитет

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик провел 30 декабря пресс-конференцию, в ходе которой подвел итоги уходящего года и определил пути развития государства. По словам политика, в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Тем самым лидер боснийских сербов в очередной раз открыто обозначил свою негативную позицию в отношении насильственного втягивания БиГ в НАТО.

"Политика, которую мы будем проводить в следующем году, - это политика военного нейтралитета. Вы знаете, что Народная Скупщина (НС) Республики Сербской (РС) утвердила резолюцию, в соответствии с которой РС будет отстаивать свое право на военный нейтралитет, и я эту политику не собираюсь менять, - отметил Милорад Додик. - Как член президиума из Республики Сербской, я не готов даже и подумать о том, чтобы под давлением какого-либо авторитета изменить решение Народной Скупщины. Таким образом, данное решение и политика военного нейтралитета будут являться обязательными для всех тех, кто назначается из РС".

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Политик считает, что для каждого гражданина БиГ важно, чтобы в предполагаемом глобальном конфликте государство не было бы в него втянуто, не стало бы разменной монетой и частью эксперимента, поскольку при таком развитии событий больше всего страдают самые малые. "Это моя логика, но логика и политика обязаны идти вместе, - указал он. - В этой связи вновь хочу вернуться к решению НС РС, которое является определяющим в отношении нашего участия в военных союзах".

Между тем председательствующий в президиуме БиГ проинформировал общественность и о том, что, согласно имеющимся у него сведениям, протесты в Баня-Луке и Белграде скоординированы и поддерживаются извне, прежде всего, Лондоном, конечной целью которого является свержение действующих властей в Сербии и Республике Сербской.

"Британия выделила шесть миллионов фунтов для противодействия российскому влиянию здесь, - цитирует слова политика издание Kurir. - Это значит, что эти деньги уже закачаны в НПО, СМИ… для провоцирования нестабильности и свержения властей в Белграде и Республике Сербской".

Следует отметить, что на этой неделе и посол Российской Федерации в Сараево Петр Иванцов обратил внимание на то, что вновь активизировались попытки втянуть Боснию и Герцеговину в НАТО. При этом такое развитие событий, по его мнению, привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе.

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По словам высокопоставленного дипломата, Москва неоднократно подчеркивала свое негативное отношение к расширению НАТО. "Сейчас мы наблюдаем активизацию усилий по втягиванию Боснии и Герцеговины в этот альянс, - отмечает посол. - Это не только является вмешательством во внутренние дела БиГ, но и нарушает дейтонские принципы равноправия трех народов в принятии внешнеполитических решений, поскольку в стране отсутствует консенсус по этому вопросу. Об этом ясно свидетельствует декларация о военном нейтралитете, принятая Народной Скупщиной Республики Сербской, которая отражает позицию всех политических сил, подавляющего большинства населения энтитета к членству в НАТО. Другими словами, почти половина БиГ - против вступления в этот военный блок, который во время конфликта выступил против одной из сторон, погибли люди, был нанесен значительный материальный ущерб, пострадала экология всего региона, причем последствия до сих пор ощущают все боснийские жители вне зависимости от этнической принадлежности. Очевидно, что путем расширения НАТО преследует вполне конкретные военные цели и задачи, которые не имеют ничего общего с утверждением демократических ценностей, привлечением иностранных инвестиций и тушением лесных пожаров, как это пытаются представить некоторые наши западные партнеры. Вступление БиГ в НАТО привело бы к созданию дополнительных разделительных линий в Европе и не способствовало бы повышению уровня безопасности и стабильности в регионе".

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