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30.12.2018 11:44
Рубрика: Спорт

Джонс победил Густафссона техническим нокаутом

Текст: Артур Нанян

Американец Джон Джонс завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелой весовой категории (до 93 кг). Сделал он это благодаря победе в Инглвуде (США, штат Калифорния) над шведом Александром Густафссоном.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Поединок завершился техническим нокаутом в третьем раунде. После серии ударов Джона в партере судья признал защиту Александра пассивной и остановил бой.

Напомним: поединок между Джонсом и Густафссоном изначально должен был состояться в Лас-Вегасе. Но он был перенесен из-за положительной допинг-пробы американского спортсмена. В его крови был обнаружен туринабол, за употребление которого Джон в 2017 году был дисквалифицирован на 15 месяцев.

Добавим, что с 2015 года титул чемпиона UFC принадлежал Даниэлю Кормье. Однако американец в субботу от него отказался. Теперь в активе Джонса 23 победы (16 досрочно), одно поражение, плюс один поединок был признан несостоявшимся.

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