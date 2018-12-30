Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны границ

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обвинил лидеров стран Европейского Союза в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ.

В интервью немецкой газете Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, Юнкер заявил, что некоторые страны трактуют политику усиления охраны внешних границ, как "вмешательство в национальный суверенитет", жалуются на высокие бюджетные расходы и то, что "все развивается слишком быстро".

"Это вопиющее лицемерие", - отметил председатель Еврокомиссии, добавив, что решение этого вопроса затягивается уже на протяжении двух лет, и это затрудняет работу пограничного подразделения Евросоюза "Фронтекс".

Кроме того, в интервью Юнкер достаточно жестко оценил действия Лондона по выходу из состава ЕС. Он заявил, что властям Великобритании необходимо "собраться с силами" в преддверии отложенного голосования в Палате общин. Оно должно состояться после 14 января, когда британские законодатели соберутся на очередное заседание парламента.

Глава Европейской комиссии дал понять, что официальному Лондону нельзя ожидать того, что Евросоюз займется решением проблем, связанных с одобрением "брекзита". "Я считаю совершенно необоснованным для определенной части британской общественности полагать, что только ЕС должен предложить решение всех будущих британских проблем", - заключил Юнкер в интервью немецкой газете.

По оценкам The Guardian, нынешний расклад по-прежнему делает вероятным вариант того, что "британское правительство потерпит тяжелое поражение". Депутаты от тори и лейбористов будут вынуждены отложить "брекзит" в случае, если соглашение, достигнутое в конце ноября между Терезой Мэй и лидерами 27 стран-членов Евросоюза, будет отклонено в палате общин.