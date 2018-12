Какие главные выставки 2019 года в музеях России нельзя пропустить

Что общего у музея с театром? Как минимум, то, что музеи, как и сценические площадки, не говоря уж об оперных звездах, расписывают свою жизнь на два-три года вперед. Жесткий график проектов, ставка на блокбастеры и борьба за зрительское внимание - музеи сегодня не "тихие гавани", а флагманские корабли культурной индустрии. Музеи обещают зрелище, отдохновение, просвещение и бонусы вступившим в ряды "друзей музея".

К слову, карта "друга музея" реально полезная штука, которая позволяет не зависать в очередях, экономить деньги и во многих музеях дает скидки не только на билеты, но и на покупки в музейных кафе и магазинах. Если бы они еще давали скидку на "сапсан", цены бы им не было!

Но, на мой взгляд, у музеев есть преимущество перед театром. На выставке выбор маршрута все равно остается за зрителем, который сам себе капитан. Вы можете не только прийти в удобный день, но и уйти в любой момент, не вызывая недовольство соседей в театральном ряду, которым вы в темноте отдавили ноги. Кроме селфи (о, небеса, как люди жили без "вотсапа" и смартфонов?!), на выставках сегодня еще много чего интересного. От тачскринов и аудиогидов до собственно шедевров и раритетов, о которых эти аудиогиды и рассказывают. Наконец, цена билетов даже на топовые выставки ниже, чем на театральные хиты.

За топовыми проектами в 2019 дело не станет.

Горячая пора начнется в марте, когда в Эрмитаже покажут всего российского Йорданса, в ГМИИ им. А.С.Пушкина привезут художников Лондонской школы из собрания Тейт Галереи, в Третьяковской галерее откроют большую выставку Ильи Репина, чье творчество обещают увидеть по-новому, а в Музеях Московского Кремля - покажут сокровища пекинского Музея императорского дворца Гугун.

Большая ретроспектива Ильи Репина откроется в Новой Третьяковке (15 марта - 18 августа), на нее привезут из Русского музея даже огромное полотно "Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года…". Естественно, триллера, известного в народе как "Иван Грозный убивает своего сына", не будет - картина на реставрации после нападения вандала в 2018 году. Но будут любимые многими "Бурлаки на Волге", "Не ждали", "Запорожцы пишут письмо турецкому султану"… Всего 80 живописных полотен и более 130 графических работ. Этот масштабный проект открывает серию выставок, приуроченных к юбилею Репина, которые будут показаны в Финляндии и Франции.

Московский музей современного искусства представит на Гоголевском бульваре, 10, ретроспективу отцов-основоположников соц-арта Комара и Меламида (19 марта - 2 июня). Ее готовят Иосиф Бакштейн и Андрей Ерофеев.

В ГМИИ имени А.С.Пушкина привезут из Галереи Тейт около 80 живописных и графических работ наиболее известных британских художников второй половины ХХ века. Здесь откроется выставка "Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа" (4 марта - 20 мая). К мастерам "Лондонской школы" традиционно относят таких авторов, как Франк Ауэрбах, Дэвид Бомберг, Фрэнсис Бэкон, Рональд Китай, Леон Коссоф, Люсьен Фрейд, Майкл Эндрюс. Их объединял интерес к фигуративной живописи и теме хрупкости жизни, ранимости тела… Выставка с успехом была показана в Лондоне, Лос-Анджелесе, Малаге и Орхусе.

Выставка "Йорданс в музеях России" (в Эрмитаже, 2 марта - 26 мая) - совместный проект Эрмитажа, ГМИИ им. А.С.Пушкина (в Москве, на Волхонке, 12, "Русские Йордансы" появятся в сентябре), а также Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Пермской художественной галереи и Государственного художественного музея Нижнего Новгорода.

В отечественных музеях одна из лучших в мире коллекций Якоба Йорданса, благо для Екатерины II покупались произведения из солидных европейских собраний сэра Роберта Уолпола, Пьера Кроза, Эрнеста Гоцковского и графа Генриха фон Брюля. Вслед за Екатериной II картины знаменитого мастера из Антверпена XVII века полюбила русская аристократия: граф Григорий Орлов, например, приобрел "Бегство в Египет" Йорданса (сейчас в собрании ГМИИ им. А.С.Пушкина)… Поэтому в России есть работы разных жанров и практически всех этапов творчества великого фламандца (с середины 1610-х до середины 1660-х). Но это первая большая выставка Йорданса в России.

"Русские Йордансы" - не единственный совместный проект Эрмитажа и ГМИИ имени А.С.Пушкина. Два других их общих проекта - представление коллекций Ивана Морозова и Сергея Щукина, которые после уничтожения Музея нового западного искусства в 1948 году были поделены между Эрмитажем и ГМИИ имени А.С.Пушкина. В этом году каждое из легендарных собраний впервые будет представлена отдельно и максимально полно.

В то время как в Эрмитаже, в Главном штабе, покажут "Коллекцию Морозовых" (29 июня - 6 октября), в одиннадцати залах основного здания ГМИИ им. А.С.Пушкина откроется выставка "Шукин. Биография коллекции" (17 июня -15 сентября). Это русская версия проекта "Шедевры нового искусства. Коллекция Сергея Щукина", показанного в Фонде Louis Vuitton (в Париже в 2017 году ее увидели 1,2 млн зрителей).

Щукинский особняк, как известно, был московским окном в Париж для молодых русских художников: здесь они знакомились с шедеврами Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо - спустя несколько месяцев после их создания… Словом, были в курсе всех новейших течений французской живописи конца XIX - начала XX века, от импрессионизма до модернизма. Выставка не только представит собрание Сергея Ивановича, но и коллекции его братьев Петра Ивановича и Дмитрия Ивановича Щукиных. Драматическая история знаменитой московской купеческой семьи будет рассказана через историю страстных собирателей, покупавших современное им европейское искусство, картины старых мастеров, предметы французской мебели XVIII века, восточное искусство. Экспозиция позволит зрителю окунуться в художественную жизнь Парижа, Москвы и Берлина начала XX века, активными участниками которой были братья Щукины.

Параллельно в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, Волхонка, 14, расположится "Коллекция фонда Louis Vuitton" (3 июня - 29 сентября). Здесь произведения мастеров ХХ века (Альберто Джакометти, Ива Кляйна, Герхарда Рихтера, Зигмара Польке Кристиана Болтански) будут представлены наряду с работами художников нового поколения: Жана-Мишеля Баския, Бэнкси, Мэтью Барни, Такаси Мураками, Пьера Юига, Ченг Яна и других. Выставки двух знаковых коллекций разных эпох - Сергея Щукина и Бернара Арно - будут совсем рядом, в близ стоящих зданиях. Так что просто напрашивается сопоставление искусства двух рубежей ХХ века и разницы подходов к коллекционированию современного искусства в начале XX и XXI веков.

Весной Музеи Московского Кремля и пекинский Музей Дворца (Гугун) привозят в Москву выставку "Сокровища императорского дворца Гугун. Эпоха процветания Китая в XVIII веке" (15 марта - 30 мая). Она посвящена эпохе правления императора Цяньлуна (1736-1796), а также придворному церемониалу эпохи Цин. Вся жизнь цинского двора подчинялась строгому церемониалу. Самым торжественным ритуалом была интронизация императора. В императорском дворце Пурпурного Запретного города церемонию восшествия на престол провели десять императоров династии Цин. Этим объясняется богатство сохранившейся в Музее дворца (Гугун) коллекции вещей, связанных с интронизацией.

Правление императора Цяньлуна считают "золотым веком" культуры поздней империи. Оно отмечено военными успехами, распространением тибетского буддизма, а также особым отношением правителя к древнему культурному наследию. Выставка обещает быть роскошной: среди более ста экспонатов - символы власти, парадные одеяния императоров и императриц, украшения костюма, портреты, произведения живописи и каллиграфии, документы, мемориальные предметы, в том числе подарки императора Цяньлуна его матери, музыкальные инструменты и ритуальные предметы…

Это первая часть российско-китайского межмузейного проекта. Ответная выставка из Музеев Московского Кремля "Церемониалы российского императорского двора" откроется в пекинском Музее дворца (Гугун) в августе.

В середине апреля в Третьяковской галерее откроется большая выставка Эдварда Мунка (15 апреля - 14 июля). Около 70 живописных и 30 графических работ знаменитого экспрессиониста, в том числе картина "Крик", фотографии и мемориальные предметы привезут из коллекции Мунка в Осло. Выставка Эдварда Мунка продолжит серию показов в Третьяковской галерее европейских художников, чье творчество оказало влияние на русскую культуру. Предыдущие выставки были посвящены Джорджо де Кирико (2017), Питу Мондриану (2013), Джеймсу Уистлеру (2006).

А летом в Эрмитаже, в двенадцатиколонном зале, можно будет увидеть работы одного из самых известных сюрреалистов - в июне здесь откроется выставка "Макс Эрнст. Парижские годы" (15 июня - 18 августа).

Осенью Московский музей современного искусства привозит выставку Йоко Оно. The sky is always clear (1 октября - 24 ноября). В центре - "Инструкции" Йоко Оно, серия работ, над которыми она работала в 1960-е годы.

Третьяковская галерея продолжит показ творчества знаковых художников XIX века ретроспективой Василия Дмитриевича Поленова, одного из самых пленительных отечественных художников. В Инженерном корпусе в конце сентября откроется выставка "Василий Поленов" (26 сентября - 26 января 2020), которая объединила работы мастера из 16 российских музеев и частных собраний. В частности, из Русского музея привезут знаменитое полотно "Христос и грешница". Среди полутора сотен работ - пейзажи и портреты, историческая живопись, картины евангельской серии, эскизы театральных декораций и архитектурные проекты.

Другая очень важная выставка Третьяковской галереи "Музей живописной культуры" откроется в конце октября и будет приурочена к 100-летию первого отечественного музея современного искусства (22 октября- 2 января 2020).

В создании его концепции и организации участвовали В.В. Кандинский, К.С. Малевич, Д.П. Штеренберг, В.Е. Татлин, А.Д. Древин. С 1924 по 1929 год Музей являлся филиалом Третьяковской галереи. Произведения, входившие в его основной фонд: "Черный квадрат" (1915) К.С. Малевича, "Композиция VII" (1913) В.В. Кандинского, "Скрипка" (1915) Л.С. Поповой, "Солдат" (1911) М.Ф. Ларионова и другие, - сегодня украшают постоянную экспозицию Новой Третьяковки.

Более 300 произведений живописи, графики, скульптуры из 18 российских и 5 зарубежных коллекций, уникальные архивные документы впервые подробно расскажут об одном из интереснейших проектов 1920-х годов.

А ГМИИ имени А.С. Пушкина параллельно начнет отмечать столетие Баухауса (несколько опережая события - Баухаус основан в 1919 году). В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков, Волхонка, 14, откроется выставка "Оскар Шлеммер: танцующий художник" (28 октября - 26 января 2020).

Немецкий художник и хореограф Оскар Шлеммер (1888-1943) - один из пионеров искусства современного танца и перформанса. Он преподавал в Баухаусе с 1921 по 1929, руководя самыми разными мастерскими: от мастерской монументальной живописи до мастерской театрального искусства. В центре исканий Шлеммера всегда оказывался человек, и не случайно именно так - "Человек" - назывался разработанный им в 1928 году курс в Баухаусе.

Творчество Шлеммера открывает неизвестную сторону Баухауса, который был не только школой прикладного искусства, но и местом экспериментов в области хореографии. На выставке покажут произведения художника из театрального архива Оскара Шлеммера и ряда немецких музеев.

Среди важнейших событий года - выставка Гейнсборо (25 ноября - 9 февраля) в главном здании ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Блестящий портретист, продолжатель традиций великого Ван Дейка и любимый художник короля Георга III и его семьи, Томас Гейнсборо хорошо знал произведения Питера Пауля Рубенса, Антуана Ватто и его школы. Его пейзажи, созданные на протяжении сорока лет, демонстрируют увлечение мастера творчеством Якоба Рейсдала, голландской живописью XVII столетия и работами Клода Лоррена. Никогда не покидавший пределов своей страны, он сумел сформировать собственный стиль, который лег в основу дальнейшего развития британской школы.

На выставке в Москве можно будет увидеть его живопись разных лет, оригинальную графику художника и эксклюзивные архивные материалы. Среди уникальных экспонатов - пейзажи на стекле, которые практически никогда не выдаются из Британии на зарубежные выставки. Свое участие в проекте подтвердили Лондонская Национальная Галерея, Музей Виктории и Альберта, Галерея Тейт, Национальная Портретная Галерея, Лондонская Королевская Академия художеств, Национальная Галерея в Эдинбурге, Дом-музей художника в Садбери, Художественный музей в Бате...

Другая беспрецедентная выставка приедет из туманного Альбиона в Эрмитаж. В Петербург привезут памятники ассирийского искусства из коллекции Британского музея. Выставка "Я воздвиг там мой царский дворец…" откроется в финале года в Манеже Малого Эрмитажа (10 декабря - 31 марта 2020). Она продлится до апреля.

В Британском музее лучшая в мире коллекция ассирийского искусства. Ассирия - могущественное государство, существовавшее в IX-VII веках до н. э. на территории современного Ирака (северная часть Древней Месопотамии). Его цари властвовали на землях от Средиземного моря до Персидского залива. Символом величия и богатства царей Ассирии стали великолепные дворцы, стены которых украшали рельефы с изображением самих царей и их придворных, сцен сражений, осады городов, охоты. На выставке можно будет увидеть рельефы из древних ассирийских дворцов. В частности, легендарные рельефы из дворца Ашшурбанипала в Ниневии. Плюс великолепные изделия из резной кости. Отдельный раздел посвящен знаменитой библиотеке царя Ашшурбанипала в Ниневии, он расскажет о клинописи, видах клинописных текстов и их хранилищах. Завершит выставку раздел, посвященный истории археологических раскопок и открытию Ассирии в XIX веке.