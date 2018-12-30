Ким Чен Ын поздравил Мун Чжэ Ина с Новым годом

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил в адрес президента Республики Корея (РК) Мун Чжэ Ина послание в связи с наступающими Новым годом. В письме лидер Северной Кореи поблагодарил за успехи уходящего года, выразив надежду на совместную работу во имя мира на Корейском полуострове. Ким также подчеркнул, что "очень хочет посетить Сеул".

О полученном от Ким Чен Ына послании сегодня сообщил журналистам пресс-секретарь администрации президента РК Ким Ы Гём. "Глава Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ын сегодня направил в адрес президента Муна дружественное послание… В нем высказаны добрые слова в связи с уходящим 2018 годом, а также выражена надежда на совместную работу двух лидеров во имя мира и процветания на Корейском полуострове в наступающем году", - заявил Ким Ы Гём.

В послании отмечено, что за уходящий год Ким и Мун трижды лично встречались и смогли достигнуть реальных и смелых успехов по преодолению давней взаимной вражды. "Ким также подчеркнул, что удалось освободить нацию от страха противостояния и войны", - добавил чиновник.

Кроме того, Ким Чен Ын пообещал, что сдержит свое слово и приедет с ответным визитом в Сеул. "В послании Ким выразил сожаление, что не смог, как договаривались в Пхеньяне, в этом году посетить Сеул. Но при этом выразил твердое намерение побывать в Сеуле в будущем", - сказал Ким Ы Гём.

Напомним, что в уходящем 2018 году отношения Юга и Севера Кореи значительно потеплели. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин трижды встречались лично, в том числе в апреле и мае в Пханмунчжоме и 18-20 сентября в Северной Корее. В ходе своего визита в Пхеньян Мун Чжэ Ин также произнес речь перед собравшимися на крупнейшем стадионе КНДР северокорейцами. Ким принял предложение Мун Чжэ Ина посетить с официальным визитом Южную Корею.