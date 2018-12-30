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30.12.2018 15:53
Рубрика: В мире

Лавров пообещал ответные меры на размещение ракет США в Европе

Текст: Максим Макарычев

Диалог США и Российской Федерации должен строиться на основе равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 декабря в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". Текст выступления главы российского внешнеполитического ведомства опубликован на сайте МИД РФ.

Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
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По словам Лаврова, в Соединенных Штатах внешняя политика по отношению к России стала заложницей внутриполитической борьбы и теперь в Америке для получения дополнительных голосов избирателей "считается полезным соревноваться в том, кто будет больше нападать на Россию". Глава МИД России указал на то, что вопрос о том, состоятся ли в следующем году полноформатные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые приведут к конкретным результатам, нужно адресовать Вашингтону.

Российский министр назвал уходящий год тяжелым для внешней политики Москвы во многих отношениях. По его словам, Россия находится под постоянным прессингом со стороны тех сил, кто рассматривает ее в качестве некоего конкурента за какие-то доминирующие позиции в мировой политике.

В этом отношении показательна позиция Европейского Союза, который, исходя из ложно понятой солидарности с американцами, проголосовал против российской резолюции в поддержку сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Таким образом, заключил глава МИД России, ЕС высказался за то, чтобы ДРСМД перестал существовать, и чтобы над Европой опять нависла угроза размещения американских ракет, запрещенных в соответствии с этим соглашением. "Следующим шагом, конечно же, будут ответные меры Российской Федерации", - заявил Сергей Лавров.

В мире США Правительство МИД
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