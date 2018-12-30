МЭР приступит к разработке плана приватизации на 2020-2022 годы

Минэкономразвития планирует разработать новый прогнозный план приватизации федерального имущества с расчетом на 2020-2022 годы. Курировать эту работу будет Оксана Тарасенко, утверждённая на должность замглавы ведомства.

Кроме того, в планах ведомства разработка федерального закона "О государственном и муниципальном имуществе". Он должен определить права и обязанности государства в сфере управления государственным и муниципальным имуществом, уточняется в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

Комментируя эти планы, Оксана Тарасенко уточнила, что в России необходимость усовершенствовать законодательство в сфере управления государственным и муниципальным имуществом назрела давно. По её словам, результатом этой работы должно стать улучшение качества управления имуществом, а также создание базы для увеличения доходов, в том числе за счёт повышения уровня администрирования доходов от управления земельными участками и объектами недвижимости.