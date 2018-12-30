На Филиппинах в ДТП пострадали двое россиян

На Филиппинах в ДТП попали два российских туриста, передает РИА Новости сообщение посольства. Пострадавшие госпитализированы, им оказана вся необходимая помощь.

Их состояние оценивается как удовлетворительное.

"Двадцать восьмого декабря на острове Бохол в результате столкновения мотобайка с местным транспортным средством "джипни" произошло ДТП с участием двух граждан России В.Попова и К.Гусевой, - уточнили в посольстве. - В результате происшествия оба росгражданина экстренно госпитализированы".

В посольстве сообщили, что после переговоров с филиппинской стороной посольству удалось урегулировать финансовый аспект, расходы на медицинское обслуживание пострадавших россиян возьмет на себя местная компания-перевозчик.