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Рубрика: В мире

Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК

В настоящее время вирусом Геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго заражены 590 жителей государства. Еще 360 человек уже скончались.

Более 200 человек погибли в результате лихорадки Эбола в ДРК

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена сложившейся в стране обстановкой, информирует ТАСС.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция. Эпидемия разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25 процентов до 90 процентов.

В мире Африка Демократическая Республика Конго Эпидемия лихорадки Эбола
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