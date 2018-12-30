Около 600 человек заразились вирусом Эболы в ДРК

В настоящее время вирусом Геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго заражены 590 жителей государства. Еще 360 человек уже скончались.

Всемирная организация здравоохранения обеспокоена сложившейся в стране обстановкой, информирует ТАСС.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция. Эпидемия разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. В ходе прежних эпидемий БВВЭ отмечалась летальность от 25 процентов до 90 процентов.