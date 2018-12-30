Оксана Тарасенко назначена замминистра экономического развития

Премьер-министр Дмитрий Медеведев назначил Оксану Тарасенко заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В июле этого года Тарасенко была назначена на должность помощника главы Минэкономразвития. Она курировала корпоративные и имущественные отношения, а также научно-технологическое развитие.

Оксана Тарасенко работает в министерстве с 2015 года. Она в разное время возглавляла департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности и департамент корпоративного управления.