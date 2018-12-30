При обстреле боевиков в Латакии погиб сирийский военный

Сирийские провинции Латакия и Хама, а также город Алеппо подверглись в течение суток обстрелу боевиков, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин. В результате погиб один военнослужащий армии САР.

"В идлибской зоне деэскалации в результате обстрела боевиками населенного пункта Кермель убит один военнослужащий вооруженных сил САР", - сказал он.

При этом российский представитель отметил, что официальный Дамаск продолжает действие амнистии для лиц, уклонившихся от прохождения военной службы. Уже получили амнистию свыше 21 тысячи человек.