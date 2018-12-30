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30.12.2018 11:17
Рубрика: В мире

Протестующие сожгли десятки автомобилей в центре Парижа

Текст: Максим Макарычев
Немногочисленной, но крайне вызывающей стала седьмая по счету акция протеста "желтых жилетов", направленная против политики французских властей. По оценкам наблюдателей, акции движения все больше приобретают "антимакроновский" характер - их главным требованием становится уход президента Франции со своего поста.

Как отмечает The Daily Mail, протестующие в субботу вечером подожгли автомобили прямо в центре французской столицы. На снимках видно, как символ города - Эйфелева башня - окутана дымом, более двух десятков машин, припаркованных на улицах, охвачены пламенем, а демонстранты вступают в столкновения с полицейскими. Несколько автомобилей были также подожжены возле редакции либеральной газеты Le Parisien.

В седьмой уик-энд протестов протестный импульс движения, отмечают аналитики, похоже, ослабевает: лишь небольшие группы демонстрантов вышли на улицы в Париже и в других городах Франции.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Троим "желтым жилетам" грозит тюрьма за инсценировку казни Макрона

Несколько сотен человек в желтых жилетах собрались возле офисов France Televisions и телеканала BFM в центре столицы, выкрикивая слоган "Фейковые новости" и призывая к отставке президента Эмманюэля Макрона. Они обвинили его в пренебрежении "ростом цен на жизнь для жителей сельской местности и в маленьких городках Франции". Протестующие, скандируя "Журналисты - коллаборционисты!", вышли на трамвайные пути и начали бросать камни в полицию, которая ответила гранатами со слезоточивым газом и задержала несколько десятков человек. Слезоточивый газ был также применен стражами порядка в Нанте на западе Франции. Протестные акции прошли в Лионе, Бордо и Тулузе.

Участники парижских акций пообещали, что организуют подобные демарши у офисов других телевещателей, которых они обвиняют во лжи, а также у редакций некоторых газет "пробуржуазной направленности". Многие представители "желтых жилетов" полагают, что ведущие французские СМИ не скрывают своей явной поддержки правительства и крупного бизнеса Франции и персонально президента Эммануэля Макрона, а также минимизируют освещение протестов. Даже несмотря на то, что сообщения об акциях протестов стали главной новостью во Франции с тех пор, как "желтые жилеты" начали проводить их 17 ноября, выразив недовольство повышением цен на топливо и налогов.

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Напомним, что в минувший четверг около 40 представителей "желтых жилетов" пытались штурмовать средневековый форт Бреганкон, который служит официальной летней резиденцией президента Франции на Средиземном море. Всех их задержали спецназовцы.

Присцилла Людоски, которая была одним из инициаторов акций "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, сказала: "Мы хотим вернуть нашу покупательную способность и шире участвовать в принятии решений". Она принимала участие в акции в Марселе, которая была большей по численности и более организованной, чем столичная, отмечают западные СМИ. В этом южном портовом городе более тысячи человек собрались на марш, скандируя лозунги против Макрона.

Полиция сообщила, что к полудню в субботу в акциях по стране принимали участие до 12 тысяч человек. 22 декабря власти сообщили о 38,6 тысячах демонстрантов, а, например, в первых крупных манифестациях 17 ноября во Франции приняли участие около 282 тысяч человек.

Лидеры движения утверждают, что такие низкие цифры связаны с праздниками, а январь "вызовет возрождение уличных протестов". Так, желание принять участие в первой январской акции, которая ожидается в первую субботу года, уже выразили около восьми тысяч пользователей в соцсетях.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже РГ-Фото
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