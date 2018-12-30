Путин поздравил Трампа, Лукашенко и Мэй

Президент России Владимир Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президента США Дональда Трампа российский лидер поздравил с рождественскими и новогодними праздниками и назвал российско-американские отношения важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности. Кроме того, Владимир Путин подтвердил, что Россия открыта к диалогу с США по самой обширной повестке.

В послании президенту Беларуси Александру Лукашенко глава государства отметил плодотворное развитие сотрудничества во всех сферах, а также работу по укреплению Союзного государства, тесную координацию усилий в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. Президент пожелал белорусскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов, а всем гражданам республики - счастья, добра и процветания.

Руководство Великобритании также получило поздравления. Послания были направлены королеве Елизавете II и премьер-министру Терезе Мэй. Путин пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья и успехов, а британскому народу - благополучия и процветания.