Путин поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим 2019 годом глав государств и правительств, а также руководителей международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поздравил лидеров стран постсоветского пространства: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии. В посланиях говорится о взаимовыгодном развитии двусторонних отношений, региональной повестке, а в адресованных партнерам по интеграционным объединениям - еще и о планах по укреплению взаимодействия в рамках евразийских процессов интеграции.

Поздравил Владимир Путин и руководство государств дальнего зарубежья. Среди них лидеры Аргентины, Бразилии, королева Великобритании и премьер-министр этой страны, президенты Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Кореи, Сербии, Сирии, Словении, США, Турции, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, ЮАР, руководство ФРГ, премьер-министры Греции, Израиля, Японии, руководство Индии и Италии, королевская семья Испании, князь Монако.

Председателя КНР Си Цзиньпина Владимир Путин поздравил еще и с приближающимся Праздником весны, канадского премьера Джастина Трюдо - с днем рождения, а руководство Кубы - с 60-й годовщиной революции.

В поздравлении с Рождеством и наступающим Новым годом Папе Римскому Франциску президент выразил надежду на укрепление отношений между Россией и Ватиканом.

В послании Дональду Трампу Владимир Путин назвал российско-американские отношения важнейшим фактором обеспечения стратегической стабильности и международной безопасности, а также подтвердил, что Россия открыта к диалогу.

Глава государства направил поздравительные послания руководителям международных организаций, в частности генсеку ООН Антониу Гутеррешу, директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард, почетному президенту Международного олимпийского комитета Жаку Рогге, президенту МОК Томасу Баху, почетному члену МОК Жан-Клоду Килли, президенту Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазелю, президенту Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, президенту Международной федерации футбольных ассоциаций Джанни Инфантино.

Кроме того, Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками бывших глав государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.