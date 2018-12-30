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30.12.2018 14:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Более 1500 катков и почти 400 лыжных трасс открыли в Москве

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

К долгим зимним выходным для москвичей и туристов подготовлены специальные площадки для занятий активным зимним отдыхом. В столице открыли около 1500 катков и 384 лыжные трассы, рассказал руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.
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"Из 1500 катков почти 200 - с искусственным льдом, общей площадью около 298 тыс. кв. м. Они могут функционировать даже при плюсовой температуре в 5 градусов. Еще в Москве обустроены 384 лыжные трассы общей протяженностью 587 км. За ними закреплены специализированные организации, которые обеспечивают нарезку лыжни и ее качественное содержание даже при сильных снегопадах", - пояснил он.

По его словам, все катки с искусственным льдом оборудованы теплыми раздевалками, камерами хранения, туалетами, медпунктами, а также небольшими кафе. Как и в прошлом году, в Москве будут работать катки с естественным покрытием, всего - 1248 катков, общей площадью 885 тыс.кв.м. Кстати, москвичи смогут даже прокатиться на двух столичных прудах - Патриаршем и Чистопрудном.

Кроме этого, в Москве появились 1644 зимних игровых городков и спортивных площадок, более 50 мест для моржевания, 7 горнолыжных склонов, 14 тюбинговых трасс, порядка 300 ледовых горки.

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